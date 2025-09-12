Droga Tusi en el Alto Valle: piden condenas condicionales para dos imputados de Neuquén y Río Negro

El fiscal federal Sebastián Gallardo, a cargo de la Unidad de Litigación de Casos Sencillos en Roca, presentó el miércoles los acuerdos alcanzados en la investigación por tenencia de estupefacientes que involucra a dos jóvenes de iniciales G. P y M.E.D, imputados tras procedimientos iniciados en Cipolletti y Neuquén.

La causa comenzó el 13 de febrero durante una fiesta electrónica en el predio La Nonina de Cipolletti. En el ingreso, a M.E.D se le secuestró un total de 16 envoltorios con la potente sustancia en su ropa, que luego fue identificada como tusi. Esa situación derivó en allanamientos en su domicilio de Neuquén, donde también se secuestraron otras porciones de estupefacientes. Allí se encontraba L.A.R, otro de los investigados, cuyo teléfono permitió avanzar hacia la imputación de G. P, formalizada el pasado 11 de abril.

El caso de G. P

G. P enfrentaba dos hechos: la droga hallada en su domicilio, que él mismo entregó, y la presunta venta de estupefacientes a partir de conversaciones telefónicas con L.A.R. Inicialmente acusado por tenencia con fines de comercialización, el fiscal Gallardo explicó que, tras un reexamen del material probatorio, se acordó modificar la calificación legal a tenencia simple de estupefacientes.

“No existen dudas en cuanto a la tenencia del estupefaciente, parte fue entregado por él mismo”, afirmó Gallardo, quien solicitó una condena de 2 años de prisión condicional, multa y costas. Además, el dinero secuestrado en el procedimiento, $101.500, será donado al hospital público de General Roca.

La defensa de G. P destacó su colaboración y su situación personal: recibe asistencia psicológica en un hospital público, su madre atraviesa una enfermedad irreversible y es el principal sostén de su familia, ya que también cuida de su hermana con problemas de salud y trabaja junto a su padre.

El caso de M.E.D

Respecto a M.E.D, el fiscal recordó que se le atribuyó inicialmente el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en calidad de coautor junto a L.A.R. Sin embargo, el análisis del teléfono de este último permitió establecer que su rol fue mayor, mientras que el de M.E.D resultó “frágil, fácilmente reemplazable, una cooperación fungible”.

Por ello, Gallardo pidió modificar la calificación a partícipe secundario en ambos hechos. Solicitó una pena de 2 años y 6 meses condicional, además de una multa equivalente a 22,5 UF. En su domicilio se secuestraron $82.970, 1.065 dólares, un celular Samsung S23, tres computadoras, un disco externo y un pendrive.

El proceso incluyó pericias de Gendarmería por un costo de $6.960.675, de las cuales se acordó que M.E.D abone el 70%.

Duro cruce entre el juez y la defensa

La audiencia concluyó con un cruce entre la Coordinadora de la defensa federal de Río Negro y Neuquén, Celia Delgado, y el juez federal Hugo Greca, que ofició de juez de Garantías.

El fallo se dará a conocer en los próximos cinco días y será notificado por escrito.