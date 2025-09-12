Video | Grave: juez federal de Roca maltrató a una defensora y abandonó la audiencia

«Yo voy a pedir custodia personal para mí. A mí no se me agrede ni se me ofende. A nosotros nos queda 20 años de vernos la cara prácticamente todos los días. Si no se baja este nivel y la discusión eterna por cualquier cosa, esto va a ser interminable». La agresiva frase la dirigió el juez federal de Roca, Hugo Horacio Greca, a la Coordinadora de la defensa federal de Río Negro y Neuquén, Celia Delgado, que lo miraba sin salir de su asombro. Lo único que había hecho era pedirle un cuarto intermedio de cinco minutos.

Sucedió el pasado miércoles 10 a la mañana, durante una audiencia judicial que el juez Greca abandonó por 18 minutos sin haber dispuesto un cuarto intermedio. Amenazó con expulsar a la defensora Delgado de la sala, se fue él, regresó, hizo un discurso amenazante y cerró la audiencia con una decisión insólita: impuso al acusado la obligación de pagar la primera cuota de las costas de un juicio que todavía no perdió.

En otro gesto autoritario, cuando la defensora quiso hablar el juez activó el cronómetro de su teléfono y le impuso: «tiene dos minutos».

Un caso sencillo

La audiencia fue convocada para un acuerdo pleno por una tenencia simple de estupefacientes y tenencia con fines de comercialización como partícipe secundario, quizá lo más sencillo que un juez tenga para resolver en su carrera.

Por la fiscalía, Sebastián Gallardo y Francisco Iglesias y por la defensa pública Celia Delgado y Sabrina Torres presentaron al magistrado un acuerdo para que dos imputados reciban una condena de dos años y dos años y medio de prisión en suspenso respectivamente.

La única controversia se suscitó respecto de las costas. Pactaron que el imputado se haría cargo del 70% de una pericia que Gendarmería cotizó en 6.960.675 pesos -según la fiscalía- y en 800.000 pesos -según la defensa.

Cinco minutos

Greca le preguntó al acusado si estaba de acuerdo en pagar esa suma millonaria. Quiso saber de dónde iba a sacar la plata ya que tiene un empleo por el que cobra 500.000 pesos mensuales, y el imputado explicó que sería un préstamo de su familia. «La va a devolver, está bien que haga eso», opinó el magistrado.

Fue entonces cuando la defensora Delgado planteó que había una controversia respecto del monto a pagar y el juez súbitamente enfureció. El diálogo, registrado en el video, fue el siguiente:

Greca: recién el imputado dijo que estaba conforme con pagar esas costas. Tampoco tiene usted…

Delgado: esta defensa es un derecho bifronte y complejo, que se compone del derecho de defensa técnica y material.

Greca: ¿Le di la palabra? ¿Le di la palabra? No le entiendo el vocabulario.

Delgado: usted siempre me trata muy mal a mí en las audiencias.

Greca: ¿Le di la palabra?

Delgado: ¿Por qué me trata así doctor, le puedo preguntar?

Greca: ¿Le di la palabra doctora? Si no, voy a tener que expulsarla del….

Delgado: Expúlseme.

Greca: me voy yo entonces. Si la doctora no se comporta me voy yo de la audiencia. ¿se va a comportar? Si no, me voy yo.

Delgado: ¿Usted me maltrata y yo me tengo que comportar?

18 minutos ausente

En ese momento Greca se levantó y abandonó su lugar de trabajo, sin disponer un cuarto intermedio. La grabación de la audiencia, por lo tanto, continuó, y registró 18 minutos en los que la silla permaneció vacía.

Cuando el magistrado regresó la controversia tuvo un segundo capítulo. Tomó la palabra y se dirigió a la defensora Delgado: «a nosotros nos queda 20 años de vernos la cara prácticamente todos los días. Si no se baja este nivel y la discusión eterna por cualquier cosa, esto va a ser interminable», amenazó. «Usted lo único que tiene que hacer es defender a la gente que tiene atrás, ese es el sentido, y yo juzgar».

«Agresión física»

Escaló en su discurso: «Si no es así, yo voy a pedir custodia personal para mí. Primero, a mí no se me agrede ni se me ofende, a los fiscales tampoco, ni a nadie. Y después tampoco tiene que pasar a una agresión física. Si esto va a ser así yo voy a pedir custodia personal en las audiencias acá adentro«.

El nuevo Código Procesal Penal Federal les dio más protagonismo a fiscales y defensores, y parece que esto molestó a muchos jueces. Porque Greca dijo luego: «la dirección del proceso sigue en cabeza del juez. Entonces pedir un cuarto intermedio por nada, cosas que debieron ser resueltas con anterioridad, para guardar en un segundo plano la función del juez, no me parece».

Prueba de oficio

El fiscal Gallardo levantó la mano y Greca le concedió la palabra. Le informó que habían acordado con la defensa que el imputado pagará las costas en cuotas sucesivas de un millón de pesos.

El juez señaló que iba a convocar a Gendarmería para preguntarle a la institución si está de acuerdo, algo que tiene prohibido ya que sólo puede resolver sobre las pruebas que le traen las partes.

Cronómetro en mano

Greca extrae su teléfono (arriba a la izquierda) para cronometrar a la defensora Delgado (abajo a la derecha). (Captura de video)

La defensora Delgado levantó la mano como antes había hecho el fiscal, y Greca reaccionó: «no doctora».

«¿Me da la palabra?», preguntó Delgado.

Con fastidio, Greca corrió a un costado su micrófono, se levantó los anteojos y se hizo hacia atrás en su sillón.

La funcionaria, siempre en tono respetuoso, le explicó que quería contestarle. El magistrado tomó su teléfono, puso el cronómetro y dijo: «le voy a tomar el tiempo. Tiene dos minutos».

«La primera vez en 20 años»

Delgado dijo que «yo también me siento amenazada y maltratada. Lo que parece que usted siente de mí yo lo siento de usted, estoy pensando seriamente en pedir custodia personal porque siento que hay un agravio hacia mi persona en cada audiencia que tengo con usted. Es la primera vez en 20 años de litigante que me pasa esto».

«Sólo le pedí de manera absolutamente respetuosa 5 minutos y usted de manera irascible me contestó que bajo ningún punto de vista. Usted inició la controversia. Yo vengo a litigar con la fiscalía, no con usted. Yo lo voy a respetar, y le pido que a partir de ahora también me respete a mí», continuó.

Primero, pague

Greca no contestó. Lo que resolvió fue que el imputado deposite la primera cuota de un millón de pesos, y recién después homologará el convenio. Si no cumple, no habrá acuerdo. Es decir lo obligó a abonar las costas de un juicio que todavía no perdió.

Greca es el juez que fue subrogante en Zapala cuando asesinaron al soldado Pablo Córdoba, en junio del 2023. Durante 21 meses no encontró una sola pista de los autores. Pareció más inclinado hacia la hipótesis del suicidio, pese a los informes periciales que indicaban que se trató de un homicidio.

Los padres del soldado lo denunciaron por abuso de autoridad, pero la causa fue archivada.