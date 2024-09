El dolor de la mamá de Loan a 100 días de su desaparición: “Me falta él para llevarlo al jardín”

Este viernes se cumplieron 100 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, un niño de cinco años El 13 de junio fue visto por última vez en la localidad de 9 de Julio, luego de asistir a un almuerzo familiar en lo de su abuela Catalina.

Hoy, a más de tres meses desde la desaparición, sus padres, María Noguera y José Peña, relataron a TN cómo son sus días con la ausencia del nene de cinco años en el hogar. “Todos los días son iguales, siempre estamos pensando en él. Nos preguntamos cómo puede ser que se lo hayan llevado y por qué”, expresó el papá del niño.

Sentados en la mesa familiar, José recordó cómo era la rutina con su hijo al volver del trabajo: “Yo venía siempre y él me esperaba en la tranquera para ir a la huerta. Era algo que hacíamos para divertirnos”.

“A él se lo llevaron. No creo en el accidente”, afirmó por su parte la mamá del menor desaparecido. Al igual que su marido, coincidió en que lo único que hacen cada día es pensar en volver a ver a Loan. “Yo era la que lo llevaba al jardín y ahora, cuando veo que los chicos van a la escuela, yo pienso: ‘Me falta él para llevarlo al jardín‘», expresó la mujer.

Durante la entrevista, la familia señaló que la bicicleta del nene desaparecido aún se encuentra en la puerta de la casa “esperándolo a él”. “Todavía no se puede creer, que hayan pasado 100 días y no se sabe nada”, agregó la mamá del chico, que admitió que muchas veces no duerme por pensar en qué pudo haber sucedido con su hijo.

Tanto María como José, dijeron que confían en el accionar de la Justicia y en el trabajo del abogado Roberto Méndez. “Estamos bien informados ahora, más seguros que antes”, sostuvo el papá del chico.

“Vamos a seguir buscándolo hasta lo último, lo vamos a encontrar sano y salvo. No vamos a bajar los brazos”, concluyó la madre de Loan.

La investigación del paradero de Loan, a cargo de la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, lleva 101 días. En esta línea, las hipótesis más fuertes que maneja la Justicia son dos: el chico fue secuestrado con fines de trata o sufrió un accidente.

Los siete imputados ya fueron indagados y aún no fueron procesados en la causa, pese a que los plazos ya se excedieron. Benítez, Millapi, Ramírez, Pérez, Caillava, Maciel y Laudelina Peña siguen detenidos en diferentes cárceles de la Argentina y su situación judicial es la misma que la de hace varias semanas. Todos están imputados por la Justicia Federal por sustracción y ocultamiento de menor.

Caso Loan Danilo Peña: ordenaron la detención de un psicólogo por falso testimonio

La jueza Cristina Penzo ordenó la detención de un psicólogo de la Fundación Dupuy por falso testimonio en el caso Loan, tras el pedido de la fiscalía federal. El acusado había declarado en la investigación sobre un falso agente estadounidense que obstruyó la pesquisa.

La detención del psicólogo se produce en un momento crítico de la investigación. Según se informó, el acusado había testificado en el proceso investigativo iniciado por la denuncia de un individuo que se hacía pasar por un agente de inteligencia estadounidense.

Este personaje, que está acusado de atentado contra la autoridad, acosó a los familiares del niño desaparecido y obstruyó el trabajo de la Policía Federal durante la pesquisa. La implicación del psicólogo en el caso se centra en el hecho de que, al declarar en el proceso, se descubrió que sus testimonios no coincidían con las pruebas y testimonios recabados por la fiscalía.

El medio El Litoral detalló que el psicólogo de la Fundación Dupuy había estado involucrado en diversas ocasiones con los niños relacionados con la causa. La presencia del profesional junto al falso agente en estos contextos podría haber interferido en las declaraciones de los menores, lo que llevó a la Justicia a considerar su testimonio como clave para entender posibles irregularidades en el caso.

En consecuencia, la fiscalía solicitó su detención, que fue aprobada por la jueza Penzo.