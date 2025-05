El drama de las madres de las víctimas de la tragedia vial de la Ruta 40

A Taiel Linares le gustaba el fútbol. También, andar en bicicleta. Tenía 11 años y valoraba la amistad. Asistía a clases particulares para acompañar a su amigo, no porque las necesitara. “Era un niño muy dulce, con mucho carácter, pero muy dulce”, recordó su madre, Yanina Alejandra Labadie.

A Martina Linares le gustaba mucho la gimnasia. Su madre Yanina Legarreta guarda para siempre en su memoria las imágenes de su hija durante la presentación con su grupo de gimnasia rítimica aquel sábado 1 de junio del 2024 en el CEF 8 de Bariloche.

La nena, de 6 años, había dejado su habitación ordenada en la casa de su madre, en Bariloche. Sus juguetes y su ropa guardada de manera prolija porque regresaba al día siguiente desde Villa La Angostura, donde pasaría la noche con su padre, Lisandro Linares. Así lo relató su mamá ante el tribunal de juicio.

Norma Viviana Pérez afirmó, con orgullo, que sus hijos Lisandro y Ezequiel Linares eran muy queridos en Villa La Angostura. Recordó que la pasión de sus hijos era la música y sus hijos.

Taiel nunca volvió a jugar al fútbol. Martina jamás retornó a su habitación. Los dos niños -y primos- murieron la tarde del 1 de junio del año pasado, junto a sus padres, Lisandro (31) y Ezequiel Linares (29), en la Ruta Nacional 40.

La colisión fatal entre Villa La Angostura y Bariloche

Un camión de cargas, conducido por el ciudadano brasileño Carlos Artur de Peder da Silva, embistió a la camioneta Fiat Strada Adventure, en la que viajaban las víctimas. La colisión ocurrió entre los kilómetros 2062 y 2063 de la Ruta Nacional 40. En el tramo que comunica a Villa La Angostura y Bariloche.

El jueves se hizo la audiencia de cesura con el tribunal de juicio, integrado por la jueza Leticia Lorenzo y sus pares Maximiliano Bagnat y Eduardo Egea, para definir la pena para el imputado que ya fue declarado culpable.

El fiscal de Villa La Angostura, Adrián De Lillo, pidió que lo condenan a 5 años de prisión y 10 de inhabilitación. Las querellas particulares solicitaron la pena máxima de 6 años de cárcel y el mismo plazo de inhabilitación. Mientras que la defensa pública requirió 3 años de prisión de ejecución condicional.

El 25 de abril pasado, el tribunal declaró culpable al camionero por homicidio culposo producido por la conducción imprudente de un vehículo automotor agravado por la cantidad de víctimas fatales.

El tribunal ya lo declaró culpable

Para los jueces, el fiscalía, con la adhesión de las querellas, probó que el imputado invadió el carril contrario cuando circulaba en dirección a Bariloche y embistió a la camioneta, que se desplazaba en sentido contrario hacia Villa La Angostura. Las víctimas murieron en el acto.

Las madres de los niños y de los hermanos Linares declararon en la audiencia del jueves y relataron el dolor que sufren desde que los cuatro murieron.

Yanina Labadie contó que Taiel era su único hijo. Y con la voz en un hilo describió lo que es vivir su él. No ayuda profesional. «No puedo lograr levantarme», dijo. Comentó que hasta ahora no tuvo ayuda o asistencia profesional.

Dijo que el imputado no tuvo con ella «ni un pedido de disculpas ni una muestra de arrepentimiento. Nada». «Que pague por lo que hizo», pidió.

«Mi hija era mi princesa», afirmó Legarreta. «Me destrozó. Si bien lo afronté en enforcarme en buscar justicia, mi familia quedó destruida», explicó.

Contó que a Lisandro lo conoció en 2017. Y en 2018, nació Martina. «No fuimos pareja nunca, pero estuvimos de acuerdo en tenerla y criarla con amor y respeto siempre juntos, con un buen vínculo y por el derecho que ella tenía de crecer con su mamá y su papá con una buena relación», señaló.

Reveló que la puerta de la habitación de Martina quedó cerrada. «Quedó con sus juguetes, su ropa, todo en las condicioones como ella lo había dejado para volver el domingo 2 de junio», relató. Dijo que su hijo se mudó con sus abuelos, porque no soportó seguir en la casa.

Demandó al tribunal una sentencia ejemplar. «Fueron cuatro vidas las que se perdieron», lamentó. Dijo que lleva adelante la lucha por justicia para dejar en alto el nombre de su hija y el de su papá.

«Sé que el Código Penal no concuerda con el derecho a vivir que se le arrebató a una nena de seis años. La vida vale muchísimo». Yamila Legarreta, madre de Martina Linares.

También, declararon por zoom desde Brasil la hija y familiares del acusado, con la ayuda de un traductor. Cuando habló la hija, el imputado lloró amargamente. El acusado está en libertad y tiene domicilio en Bariloche, donde debe comparecer ante la Policía en forma periódica.

Mi papá estuvo presente en todos los momentos importantes de mi vida. En este momento que no está lo extraño y noto mucho su ausencia». Giovanna Santos Peder da Silva, hija del acusado.

La sentencia del tribunal se conocerá este lunes. Aunque no estará firme porque la defensa podrá impugnarla.