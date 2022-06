El odontólogo de Cipolletti condenado por abuso sexual no irá a prisión

La situación del odontólogo de Cipolletti condenado por abuso sexual volvió a dividir aguas. Esta vez los planteos de la defensa consiguieron polarizar al tribunal, que venía resolviendo de forma unánime. La jueza Florencia Caruso votó por mandar al profesional a un penal, pero quedó en minoría. Sus colegas, los dos hombres, le concedieron el beneficio de la domiciliaria. El caso revela las falencias que tiene el sistema penitenciario al momento de ofrecer tratamiento a los presos y el criterio, a veces discrecional, sobre la situación de los acusados.



Nuevamente la justicia cipoleña decidió atenuar la medida cautelar contra el odontólogo condenado por abuso sexual y le dictó la prisión domiciliaria. Los jueces Marcelo Gómez y Julio Sueldo acordaron morigerar la medida por la situación emocional que atraviesa Mariano Marques condenado a siete años y medio de prisión por abusar sexualmente de una paciente en su consultorio profesional.



El tribunal, de forma unánime, entendió que hay un riesgo de fuga acrecentado por la confirmación de la condena que hizo el Tribunal de Impugnación, pero no hubo acuerdo en la modalidad. La única mujer del tribunal, Florencia Caruso, votó en disidencia porque entendió que no hay elementos jurídicos para que el imputado no cumpla la preventiva en un penal de la provincia.



«Yo disiento»

«Respecto a la modalidad yo disiento. Entiendo que no hay ningún obstáculo para que Marques no vaya a un establecimiento penal a cumplir la pena. Vinieron dos peritos de parte y hablaron que podía llegar a padecer alguna crisis psicótica. Todo esto fue refutado ampliamente y muy bien a mi criterio por el psiquiatra forense que vino acá a manifestar que tenía una depresión moderada. Y en el caso que tuviera alguna crisis psicótica esto tendría que haberse tratado de otra manera», dijo la magistrada.



Caruso dijo que quedó acreditado que el condenado sufre un cuadro depresivo, pero que responde estrictamente al proceso penal, como también lo dijeron en su momento los perito que presentó la defensa. La magistrada refutó el argumento de sus colegas que, entre otros, dijeron que Marques necesitaba el acompañamiento familiar. Fue uno de los planteos para dictar la domiciliaria.

Mariano Marques fue condenado a siete años y medio de prisión. (Florencia Salto)



«En este punto disiento con mis colegas, no dudo que Marques necesite acompañamiento familiar, pero tampoco dudo que hay una condena de siete años y medio que, si bien no está firme, fue confirmada por el Tribunal de Impugnación y que tiene que ir a cumplirlo al establecimiento penal».

Las falencias del servicio penitenciario



Gómez, quien presidió el tribunal, dijo que se acreditó que corre riesgo la vida de Marques por su estado de salud. «Entendemos que hay un problema que tiene el señor Marques que le impide que pueda cumplir la prisión preventiva en un penal. Tampoco se ha demostrado que el establecimiento penal se le pueda brindar este tratamiento».



Fue el mismo argumento que dio en su momento la jueza de Garantías Laura González Vitale cuando definió que el imputado cumpla la cautelar en su casa, al inicio del proceso penal. Es decir que ambos magistrados dan por cierto que el servicio penitenciario de Río Negro no está en condiciones de velar por la salud de Marques y que no puede dar respuesta a su padecimiento emocional.



Sueldo reveló que su voto giró en torno a la necesidad del apoyo familiar que requiere el imputado. Expuso que la fiscalía no alegó sobre este punto.



El antecedente de la prisión domiciliaria de Marqués ha sido utilizado por los defensores públicos para exigir igual tratamiento con otros imputados. Incluso se llegó a plantear que existe un criterio discrecional por los beneficios otorgados al odontólogo. La jueza Caruso, aún en minoría, demostró que al menos sus decisiones se aplican en condiciones de igualdad.

Confirmaron la condena



El profesional fue condenado el 18 de marzo pasado por el delito de abuso sexual agravado. Le dictaron siete años y medio de prisión. El odontólogo abusó sexualmente de una paciente mientras la atendía en su consultorio de la calle Mengelle de Cipolletti.



El episodio ocurrió el 18 de noviembre de 2020, a la tarde. La víctima logró llegar al hall del edificio y pedir ayuda. En tanto el profesional se subió a su camioneta y fue detenido por la Policía en inmediaciones de la Ruta 151. Sumó otras tres denuncias por el mismo delito. Fue absuelto en un juicio, otro proceso se archivó por decisión de la víctima y el restante se encuentra en etapa de investigación.