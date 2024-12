Rechazan el pedido de Emiliano Gatti por incompetencia y piden prisión preventiva

Hoy, desde las 9 de la mañana, la atención judicial en Roca se concentra en la audiencia donde se definirán las medidas cautelares para Emiliano Gatti. El exconductor de televisión, condenado a seis años de prisión por facilitación de imágenes de abuso sexual infantil, enfrentará un momento crítico. La decisión podría cambiar radicalmente su situación procesal.

Antes de comenzar con los planteos del Ministerio Público Fiscal, la defensa de Gatti ingresó un recurso para solicitar la incompetencia del tribunal, a través del artículo 226 del código de procedimiento penal. Se pasó a un cuarto intermedio para resolver, pero se consideró «improcedente el planteo».

La fiscalía solicitará la aplicación de prisión preventiva, ejecutando medidas de detención incluso cuando la sentencia no está firme. Según el MPF, los articulados podrían permitir la ejecución inmediata de la condena tras la decisión del Tribunal de Impugnación, aún cuando queden recursos pendientes ante la Corte Suprema.

La defensa de Gatti, en contra de la medida

El abogado defensor, Marcelo Hertzriken Velasco, argumentó que no existen motivos para imponer medidas cautelares «gravosas». Aseguró que su cliente siempre estuvo a disposición de la justicia, no entorpeció la investigación y no hay peligro de fuga.

“Es especulación pura. No hay ningún indicio de que Gatti vaya a huir o incumplir las disposiciones judiciales. La prisión preventiva sería una medida desproporcionada”, declaró el abogado previo al inicio de la audiencia.

Además, enfatizó que Gatti confía en que su condena podría ser revisada en las instancias superiores, como el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro o la Corte Suprema de la Nación.

Un proceso que se complejizó

La situación procesal de Gatti se agravó tras la reciente decisión del Tribunal de Impugnación. Este organismo ratificó la sentencia original dictada en septiembre, que incluye los cargos de “facilitación de imágenes de abuso sexual infantil, agravada por la edad de las víctimas, en concurso ideal con tenencia de imágenes de abuso sexual infantil, agravada por la edad de las víctimas (menores de 13 años)”.

La evidencia presentada en el juicio, que incluyó al menos 50 videos de contenido de abuso infantil, resultó concluyente.

El Tribunal de Impugnación rechazó los argumentos de la defensa, confirmando la pena de seis años de prisión. Sin embargo, al no estar firme la condena, Gatti continúa bajo medidas cautelares y busca revertir la decisión en instancias superiores.

Qué sigue en la causa Emiliano Gatti tras la condena

Independientemente de lo que ocurra en la audiencia de hoy, el camino judicial de Emiliano Gatti aún no concluyó. Con dos instancias de revisión pendientes, la decisión del tribunal podría marcar un capítulo clave en esta causa.