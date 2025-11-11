En Viedma investigan una red de difusión de imágenes íntimas de mujeres

La Fiscalía N° 3 de Viedma, a cargo de José Chirinos, inició la investigación del posible delito de distribución de material de abuso sexual infantil que incluiría una numerosa red de varones de la Comarca Viedma – Patagones que intercambiaría imágenes íntimas obtenidas sin consentimiento de las víctimas.

A partir de la denuncias de varias mujeres el Ministerio Público Fiscal inició una investigación que incluyó el allanamiento de la vivienda de la persona sindicada como el administrador del grupo donde se publicaban las imágenes.

En el lugar se secuestraron tres computadoras, dos celulares y un dispositivo de almacenamiento que deberán ser peritados y luego se realizó una audiencia para establecer medidas cautelares que incluyen la prohibición de acercamiento y contacto con las víctimas.

En el Ministerio Público Fiscal avanza la investigación y todavía no se tipificó el posible delito, aunque una posibilidad sería el de distribución de material de abuso sexual infantil ya que varias de la denunciantes indicaron que algunas imágenes corresponderían a cuando eran menores de edad.

Según público el medio digital Diario La Palabra «un colectivo de más de 200 mujeres de Viedma y Patagones exige justicia tras conocerse nuevos detalles del grupo de Telegram Putitas Viedma y Patagones, donde se habrían difundido y vendido imágenes íntimas sin consentimiento, incluidas de menores de edad. Las víctimas denunciaron públicamente que el intercambio de material continúa y que algunas de las imágenes podrían haber sido obtenidas mediante hackeos, robo de teléfonos o extorsiones».

Sobre el tema la legisladora Maricel Cévoli señaló que «nuestra comunidad sufre nuevamente un ataque que pone en evidencia la vulneración constante que sufrimos como mujeres. La Justicia debe actuar con inmediatez y eficiencia»”, expresó la legisladora Maricel Cévoli».

Dijo la parlamentaria que «en tiempos donde el acceso a la tecnología atraviesa todos los ámbitos de la vida social, resulta inadmisible que las mismas herramientas que amplían derechos y comunicación se conviertan en dispositivos de violencia, control y exposición contra las mujeres».

Destacó que se trata de un hecho de «extrema gravedad social y ética que trasciende lo individual y configura un problema público y estructural de violencia de género en el entorno digital» y «constituyen prácticas que humillan, degradan y cosifican a las mujeres, atentando contra su integridad emocional, su vida privada y su derecho a decidir sobre su propia imagen».