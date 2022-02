Espionaje ilegal: la interventora de la AFI denunció que encontraron 105.000 escuchas irregulares

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, sostuvo que «se terminó el espionaje ilegal» en ese organismo, al contraponer su gestión con la del Gobierno de Cambiemos, y señaló que el presidente Alberto Fernández le encomendó que «llevara el Estado de derecho» a la órbita de la exSide. A la vez, Caamaño se refirió a la denuncia que radicó ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi a raíz del hallazgo en el organismo de 105.000 escuchas irregulares.

«Estamos hablando de 105 mil registros de voz que, si bien tiene un inicio con un oficio judicial, muchas se tendrían que haber destruido porque hay muchas conversaciones íntimas que vulneran el derecho a la intimidad, y también muchas conversaciones entre los abogados y sus defendidos» sobre las que enfatizó su carácter «ilegal», reseñó Caamaño en declaraciones al programa «Desiguales» que se emite por la TV Pública.

La interventora de la AFI consideró que la gestión anterior de la AFI, a cargo de Gustavo Arribas, tenía «guardadas» esas escuchas «para algo, o por algo, porque la realidad es que la que debería tener guardadas esas escuchas es la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que es la que intercepta la comunicación».

«Pero no la AFI, que en ese momento era auxiliar de la Justicia», acotó, en referencia al rol del organismo durante el Gobierno de Mauricio Macri.

Para Caamaño, la gestión macrista en ese organismo «se quedaba con escuchas y eso es ilegal».

La interventora planteó que la AFI «era un lugar oscuro que se manejaba con leyes propias, donde la gente cobraba en un sobre en efectivo, todos usaban nombres supuestos, y nosotros, desde la intervención, lo que estuvimos impulsando fue que sea un organismo más del Estado«, bajo la premisa de «llevar el Estado de derecho a los sótanos de la democracia».

La funcionaria destacó que el presidente Alberto Fernández «es un hombre de derecho» y le encomendó que «lleve el Estado de derecho a la AFI», por lo que en ese organismo, dijo, «se terminó el espionaje ilegal».

Caamaño relató además que, durante su presentación de hoy, Martínez de Georgi destacó que «se notaba muchísimo el cambio» de gestión, en referencia a que «hoy no hay» agentes de la AFI «dando vueltas» por los tribunales de Comodoro Py, o «apretando por una causa, preguntando o sugiriendo». «Eso me dio una gran alegría porque nosotros no mandamos a nadie a Py ni a ningún otro juzgado», subrayó.

Caamaño denunció hoy que durante el macrismo se almacenaron en el organismo de inteligencia 105.000 escuchas de manera irregular, al presentarse ante Martínez De Giorgi, quien quedó a cargo de la causa por «espionaje ilegal» que se tramitaba en Lomas de Zamora.