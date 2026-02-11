Está acusado de un robo violento en Bariloche, burló el monitoreo electrónico pero se salvó de ir a la cárcel

Un joven de 19 años que enfrenta una imputación por robo agravado y lesiones ocurrido hace cuatro meses en Virgen Misionera dijo haber “extraviado” el dispositivo de control mediante GPS que le colocaron para vigilar sus movimientos y la fiscalía pidió que le dicten la prisión preventiva.

Pero el juez de garantíasJuan Pablo Laurence aceptó las razones expuestas por la defensa, le formuló al acusado una “severa advertencia” por el entorpecimiento del monitoreo y le dijo quela nueva tobillera que le colocaron “no se puede perder”, ni tampoco quitársela, ni estar desconectada o sin carga, porque ante una nuevo planteo tomará medidas más drásticas.

La audiencia realizada en la mañana de hoy fue pedida por el fiscal Guillermo Lista para que se revise la medida cautelar de libertad ambulatoria con seguimiento electrónico que se le impuso en diciembre pasado a Martín López, quien se presentó con la asistencia del defensor particular Sebastián Arrondo. También estuvo presente la madre del joven, en cuyo domicilio declaró arraigo y donde debe estar asentado el equipo de monitoreo.

López está acusado de una violenta tentativa de robo “en poblado”, con uso de armas, contra una vivienda de Virgen Misionera, ubicada a pocas cuadras de la suya. Según la formulación de cargos, él y otras personas procuraron ingresar al inmueble con la presunta finalidad de cometer un delito, cuando sonó la alarma y quedaron involucrados en un incidente violento en el que arrojaron proyectiles a los propietarios.

El fiscal Lista dijo que durante enero y comienzos de febrero en varias oportunidades la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico denunció haber perdido contacto con el joven. En una oportunidad se presentó en el penal III, reconoció haber “extraviado” la tobillera y le colocaron otra.

Según recordó el fiscal, el objetivo de la libertad tutelada era que el imputado no entorpezca la investigación -cuyo plazo vence el próximo 11 de marzo- y también que no se acerque a menos de 500 metros de las víctimas del hecho.

Razones y argumentos en favor del imputado

El defensor Arrondo dijo que la prisión preventiva para el caso bajo análisis “no es proporcional ni razonable”. Dijo que distinto sería si además de alterar el monitoreo su defendido se hubiera presentado en la casa de las víctimas o de testigos. Recordó que en la instancia actual “debe ser tratado como inocente” y adelantó que en la audiencia de control de acusación pedirá el sobreseimiento.

También dijo que el joven “presenta una problemática de adicciones” y que tiene voluntad de internarse “y de evitar todo tipo de conflicto”.

El juez luego de escuchar a las partes falló por el rechazo al pedido del fiscal y ordenó ajustar el sistema de control para garantizar la eficiencia del monitoreo electrónico. Se dirigió en forma directa al acusado para reprocharle con “severidad” su conducta y advertirle que si se reiteran las desconexiones podría enfrentar medidas de privación de la libertad.