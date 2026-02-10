Robo en una despensa de Bariloche: acusaron a un hombre y dictaron dos meses de prisión preventiva

La Justicia dictó preventiva por dos meses a un acusado de robar mercadería y amenazar con un arma a una empleada en Frutillar.

Un hombre fue imputado y quedó en prisión preventiva tras ser acusado de cometer un robo agravado con arma de fuego en una despensa del barrio Frutillar, en Bariloche. La medida fue dispuesta durante una audiencia de formulación de cargos, donde el juez de Garantías hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal para resguardar a la víctima y testigos.

El hecho investigado en un comercio barrial

Según la acusación fiscal, el episodio ocurrió el 4 de febrero de 2026 por la noche, cuando el imputado retiró mercadería de una despensa del barrio sin abonarla.

Al ser requerido por la trabajadora para que pagara lo sustraído, habría exhibido un arma de fuego y proferido una amenaza, para luego retirarse del lugar.

Calificación legal y elementos de prueba

La Fiscalía calificó provisoriamente la conducta como robo agravado por el uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada, atribuyendo al acusado participación como coautor.

La imputación se sustenta en la denuncia de la empleada del comercio, registros fílmicos aportados por vecinos, entrevistas realizadas por personal policial y un informe elaborado por la Brigada de Investigaciones.

Además, se informó que se realizaron allanamientos, aunque con resultado negativo respecto del secuestro del arma.

Detención previa y avance de la investigación

El imputado llegó a la audiencia en condición de detenido, luego de ser identificado a partir de una denuncia de su expareja por desobediencia judicial.

En ese contexto, se constató que existía una orden de detención vigente vinculada a este hecho de robo.

El magistrado declaró legal la detención, tuvo por formulados los cargos conforme a los artículos 45 y 166 inciso 2 del Código Penal, y habilitó la investigación penal preparatoria por dos meses, hasta el 9 de abril de 2026.

Prisión preventiva y fundamentos del juez

La Fiscalía solicitó prisión preventiva al considerar que existía riesgo de entorpecimiento de la investigación, especialmente por la posibilidad de influir sobre testigos, y mencionó antecedentes de incumplimiento de medidas judiciales.

La Defensa se opuso al planteo y pidió, de manera subsidiaria, prisión domiciliaria, cuestionando la reiterancia delictiva como fundamento.

Finalmente, el juez hizo lugar al pedido fiscal y dispuso la prisión preventiva por dos meses, ordenando el traslado del imputado al Servicio Penitenciario Provincial. También rechazó la modalidad domiciliaria por considerarla insuficiente para neutralizar los riesgos procesales.