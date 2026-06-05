Facundo Jones Huala seguirá en prisión preventiva en la cárcel federal de Esquel

El referente mapuche Facundo Jones Huala lleva un año en prisión preventiva y desde hace varias semanas está en huelga de hambre. (foto de archivo)

Facundo Jones Huala continuará cumpliendo la prisión preventiva en Esquel. El juez federal Ezequiel Andreani admitió este viernes el pedido del defensor del referente mapuche y ordenó el traslado del imputado desde la unidad penitenciaria de Rawson hasta la cárcel federal de Esquel.

“Voy a hacer lugar al pedido formulado por la defensa y el señor Jones Huala va a continuar su prisión preventiva hasta el 30 de agosto del 2026 en la Unidad 14 de Esquel”, resolvió el juez.

“Esto va a ser comunicado desde la Oficina Judicial Bariloche al Servicio Penitenciario para que articule el cumplimiento de esta decisión, por supuesto con todos los recaudos que se deben tomar en estos casos eso es una responsabilidad propia del SPF la cual es implícita en su función”, indicó el magistrado a pesar de la oposición de la fiscalía y de la querella.

Un año en prisión preventiva

Jones Huala está detenido desde principios de junio del 2025 por orden judicial y se le impuso la prisión preventiva que se ha prorrogado en varias ocasiones. A diferencia de los Códigos Procesales Penales de Neuquén o de Río Negro, el Código Procesal Penal Federal, que implementa el sistema acusatorio, no establece un plazo máximo de duración de la prisión preventiva.

El Código Procesal Penal Federal prevé que la prisión preventiva cesará: “si el imputado hubiere cumplido en prisión preventiva la pena solicitada por el representante del Ministerio Público Fiscal, si el imputado hubiere agotado en prisión preventiva un tiempo igual al de la pena impuesta por la sentencia no firme”. Y “si el imputado hubiere permanecido en prisión preventiva un tiempo que, de haber existido condena, le habría permitido solicitar la libertad condicional o la libertad asistida”.

La fiscalía federal le atribuye al imputado haber cometido intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal. Son delitos que tienen una pena de varios años de prisión.

El hecho que la fiscalía federal le atribuye

Según la acusación de la fiscalía, Jones Huala presentó en febrero del año pasado su libro “Entre rejas, antipoesía incendiaria”, en la Biblioteca Aimé Paine, del barrio Virgen Misionera de Bariloche.

En la presentación reivindicó su pertenencia al grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Además, se presentó como “revolucionario, anticapitalista, antisistema” y respaldó la práctica del “sabotaje, la resistencia, la autodefensa y la rebelión frente a la opresión”. También, se declaró partidario de “la liberación nacional e incluso la lucha armada”.

De todos modos, aclaró que no significaba “agarrar los fierros” en lo inmediato, pero que su organización sí estaba dispuesta a apelar a esa vía.

El mensaje que escuchó un grupo reducido de personas en la biblioteca, después se amplificó por las redes sociales. Así, tomaron nota en el Ministerio de Seguridad de la Nación, que conducía entonces Patricia Bullrich, que denunció el hecho en la justicia federal que ordenó detener a Jones Huala.

Jones Huala volvió a tomar líquidos

Este viernes, el imputado no pudo participar de la audiencia virtual, porque no se pudo conectar debido a un corte de luz en Rawson. Así se consignó en el acta de la audiencia que se publicó en la página oficial de la Justicia federal.

Los abogados de la Gremial Gustavo Franquet y Néstor Soares, que defienden al imputado, informaron al juez que Jones Huala volvió a ingerir líquidos. El referente mapuche lleva más de un mes en huelga de hambre y en los últimos días había dejado de tomar líquidos.

Los defensores expresaron que no había objeción de continuar con la audiencia sin Jones Huala. Y solicitaron el traslado de Jones Huala hacia la Unidad 14 de Esquel del SPF. Fundaron su requerimiento basándose principalmente en la buena conducta de su asistido, en la importancia del acercamiento familiar, en el tiempo que lleva detenido y en su anterior experiencia en dicha unidad carcelaria.

Argumentaron que, a su entender, la negativa de trasladar al imputado a Esquel era “una decisión política”. Por eso, le pidieron a Andreani que admita el pedido y resuelva en consecuencia.

Los funcionarios de la fiscalía federal expresaron su oposición al traslado de Jones Huala hasta la Unidad 14 de Esquel. El abogado Federico Rosbado, en representación de la Fiscalía de Estado de Río Negro que es querellante en la causa, adhirió a la postura del MPF.

Los defensores recordaron que durante la detención pasada de Jones Huala en la cárcel de Esquel “transcurrió en su totalidad sin ningún tipo de inconveniente y en la importancia de que su asistido se encuentre cerca de su familia y sus comunidades”. El juez aceptó el planteo.