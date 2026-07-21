Antes de la posible nieve en el Alto Valle, continúan las lluvias: qué pasa este martes con la alerta en la cordillera de Neuquén y Río Negro

Las lluvias registradas el lunes se mantendrán en la región del Alto Valle. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este martes se esperan precipitaciones y chaparrones aislados, al tiempo que anticipó que el miércoles podría llegar la nieve, aunque dependerá de la evolución de las condiciones climáticas a lo largo de la jornada.

Por otro lado, el organismo advirtió que un sector de la cordillera se encuentra bajo alerta por intensas nevadas y un marcado descenso de la temperatura.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

En líneas generales, la temperatura máxima en el Alto Valle se mantendrá en los 7°C y la mínima en 2°C. En ciudades como Roca y Neuquén, se esperan lluvias con una probabilidad de entre 10 y 40% durante toda la jornada, aunque el momento de mayor intensidad será durante la noche.

El cielo estará parcialmente nublado durante gran parte del día con ráfagas de viento leves de hasta 22 km/h. Además se anticipó que el miércoles las condiciones podrían tomar otro rumbo ante la posible presencia de nieve combinada con lluvia y viento de hasta 50 km/h.

El detalle del pronóstico para Neuquén y Roca:

Qué pasa con la alerta en la cordillera de Neuquén y Río Negro

En cuanto a la alerta, el organismo nacional informó que el área afectada será principalmente la cordillera de Neuquén.

Según el anuncio, se esperan «nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes». Por la alerta podrían registrarse valores de nieve acumulada entre 20 y 50 centímetros en zonas cordilleranas, y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, pudiendo ser superados en forma puntual.

Si bien el sector cordillerano de Río Negro no está bajo alerta, el SMN indicó que ciudades como Bariloche registrarán una temperatura máxima de 3°C y una mínima de -8°C. Durante la mañana se esperan lluvia y nevadas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación.

En la tarde, el cielo estará parcialmente nublado con una probabilidad de precipitación de 0 – 10%. La temperatura alcanzará los 3°C con vientos de 7 – 12 km/h. Finalmente en la noche, se prevén nevadas con una probabilidad de precipitación de 10 – 40%. La temperatura será de 1°C con vientos de 13 – 22 km/h.