«En menos de un día se inscribieron 156 empresas»: Mariano Gaido sobre el debut del Parque Industrial Capital en Neuquén

En Neuquén, el Parque Industrial Capital ya se encuentra en marcha. Tras su lanzamiento oficial, el lunes 20 de julio, Mariano Gaido, intendente de Neuquén capital, dialogó con RÍO NEGRO RADIO sobre el «éxito» de este nuevo sector del ejido urbano. Se trata de un predio productivo que tendrá 1.000 hectáreas y consolidará como el más grande de la Patagonia y uno de los de mayor envergadura del país apuntalado por un programa de incentivos locales y un esquema de beneficios sobre las tasas municipales “superior al RIGI nacional”.

Récords de inscriptos, cómo se seleccionan los proyectos que buscan desembarcar en Neuquén capital, los beneficios para cada empresa y la idea de «articulación» con diversos puntos de la ciudad. «Inversión de calidad y jerarquía», dijo Mariano Gaido.

Parque Industrial Capital, 10 años sin impuestos y empleo local para Neuquén: el plan de Mariano Gaido

El motor central del parque es el programa de beneficios fiscales con el que la Municipalidad busca blindar y potenciar las inversiones privadas en la capital. En ese marco, el intendente contrapuso la herramienta municipal frente a las políticas de incentivo fijadas a nivel nacional.

«El Gobierno nacional anunció el RIGI; ayer lanzamos ‘Invierta Neuquén’: cero impuestos durante 10 años a las empresas neuquinas. Esto nos diferencia de los demás», remarcó Gaido en dialogo con RÍO NEGRO RADIO sobre la ordenanza que abre un registro de 30 días para las firmas locales.

Asimismo, detalló cómo funciona el filtro para la asignación de lotes y las condiciones para el desembarco: «Cada empresa presenta un proyecto, se analiza y en base a eso se define su inclusión en el parque. Dan las referencias de lo que necesitan y se designa un espacio. No están limitados a las 10 hectáreas, se analiza».

El único requisito innegociable para acceder a los beneficios fiscales y de localización es «contratar mano de obra neuquina». A tan solo un día de la presentación oficial, «147 empresas se inscribieron al Parque Industrial desde su lanzamiento». Al cierre de la entrevista, el número de inscriptos escaló a 156.

El trazado no solo busca captar inversiones vinculadas al desarrollo no convencional, sino también trasladar las operaciones pesadas fuera de la trama urbana tradicional. «Tenemos empresas en el centro de la ciudad que tienen que reorganizarse», explicó el jefe comunal, proyectando un parque «donde se puedan instalar hasta 1.000 empresas».

Un sector de 1.000 hectáreas pensado para reordenar la ciudad: dónde estará

«Dejó de ser un proyecto, es una realidad. Lo podemos hacer porque tenemos una administración eficiente: desde que soy intendente todos los meses hay superávit», sentenció Gaido tras el lanzamiento del Parque Industrial Capital.

«Somos la chispa que enciende al sector privado: lo administra el sector privado Mariano Gaido

Ubicado sobre la Ruta Provincial 67, la arteria clave que conecta directo con el corazón de Vaca Muerta, el Parque Industrial Capital incluirá estaciones de servicio, zonas comerciales, avenidas de alto tránsito y servicios básicos de infraestructura.

Este predio contempla la inversión de 300 millones de dólares de las arcas públicas para la construcción de los servicios y podría recibir más de 10.000 millones de dólares de inversión privada. El complejo tendrá capacidad para generar más de 20.000 puestos de trabajo y su superficie será divida en ochos sectores.

«En octubre o noviembre vamos a estar inaugurando los primeros ingresos y para el año que viene estará listo todo el parque», confirmó el intendente sobre los plazos de obra.

De acuerdo al Ejecutivo capitalino, en una primera instancia y por 30 días, la convocatoria le dará prioridad a las firmas neuquinas. Una vez recepcionadas las solicitudes se terminará de diagramar las trazas de las manzanas y las calles que recorrerán el parque.

Cómo podrán inscribirse las empresas para ser parte del Parque Industrial Capital

Para facilitar el desembarco de las compañías, la comuna habilitó un sistema ágil de inscripción digital con respuestas inmediatas y un apartado de preguntas frecuentes para guiar a los inversores.

Las empresas interesadas deben ingresar al sitio web oficial de la Municipalidad de Neuquén o escanear el código QR habilitado en la plataforma para iniciar el trámite. El plazo de inscripción se extenderá por 30 días, periodo durante el cual se le dará prioridad absoluta a las pymes y empresas de origen neuquino.

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