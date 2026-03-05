Nuevo revés para Facundo Jones Huala: continuará otros 90 días en prisión preventiva

Facundo Jones Huala lleva 9 meses detenido con prisión preventiva, que cumple en el penal federal de Rawson, Chubut. (foto de archivo)

El referente mapuche Facundo Jones Huala continuará detenido en el penal federal de Rawson. Gustavo Zapata, que subroga el Juzgado Federal de Bariloche, admitió el pedido de la fiscalía y prorrogó durante 90 días la prisión preventiva que pesa sobre el imputado.

Es la tercera prórroga de la medida cautelar impuesta a Jones Huala. La primera vez ocurrió a principios de septiembre; la segunda, en diciembre y este miércoles el juez subrogante volvió a extender la prisión preventiva, que finalizará el 2 de junio del 2026.

“Voy a hacer lugar a la prórroga solicitada, el plazo de 90 días corridos me parece un plazo razonable, por lo que dicha fecha tomando en cuenta el día 5 de marzo de 2026 fenecía la prisión preventiva del señor Jones Huala, tomando en cuenta los 90 días corridos de prórroga, entonces dicha prisión preventiva fenecerá ahora entonces el día 2 de junio del 2026”, indicó Zapata. No argumentó nada más, según la resolución publicada a la que Diario RÍO NEGRO accedió.

La audiencia se hizo este miércoles por la mañana. Los funcionarios de la fiscalía federal de Bariloche Ángela Pagano Mata y Juan Cruz Ohet fundamentaron el pedido de la prórroga de la preventiva por el plazo de 90 días corridos en la subsistencia de los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Mencionaron, además, “el presunto conocimiento” de Jones Huala “de pasos fronterizos no habilitados, la falta de arraigo debidamente acreditado, su militancia en la CAM y el liderazgo en la RAM, así como un supuesto hostigamiento hacia una testigo que se habría negado a integrar la mencionada organización”.

La fiscalía alegó la “complejidad de la investigación, señalando que se encuentran relevando causas que datan del año 2014”. Sostuvo que no existe “otra medida cautelar que resulte idónea para asegurar la sujeción al proceso de Jones Huala”.

La imputación contra Jones Huala

La fiscalía le atribuye al imputado haber cometido presuntamente intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal.

El referente mapuche presentó en febrero del año pasado su libre “Entre rejas, antipoesía incendiaria”, en la Biblioteca Aimé Paine, del barrio Virgen Misionera. Durante su exposión habló de su pertenencia al grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Además, se presentó como “revolucionario, anticapitalista, antisistema” y reivindicó la práctica del “sabotaje, la resistencia, la autodefensa y la rebelión frente a la opresión”. También, se declaró partidario de “la liberación nacional e incluso la lucha armada”.

Aclaró que no significaba “agarrar los fierros” en lo inmediato, pero que su organización sí estaba dispuesta a apelar a esa vía. “Cuando se dice que todas las formas de lucha son válidas para nuestro pueblo significa que si tenemos que agarrar los fierros los vamos a agarrar”, afirmó.

El mensaje digirido a un público reducido; después se amplificó por las redes sociales. En el Ministerio de Seguridad de la Nación, que conducía entonces Patricia Bullrich, tomaron nota y con esa información denunciaron el hecho en la justicia y todo desencadenó en la detención de Jones Huala, que se efectuó a principios de junio del 2025 en El Bolsón. Desde entonces permanece detenido.

El planteo de la defensa

Los abogados defensores del imputado, Gustavo Franquet y Blanca Barrerio, solicitaron en la audiencia de este miércoles el cese de la prisión preventiva y, en forma subsidiaria, su morigeración.

Expusieron que Jones Huala “se encuentra en condiciones de fijar un domicilio estable y someterse a medidas de control”. Advirtieron el extenso plazo que lleva privado de su libertad y señalaron a Zapata que existen medidas alternativas idóneas que permitirían continuar con la investigación sin necesidad de mantener la prisión preventiva.

Sostuvieron que no correspondía incorporar como sustento de la medida cautelar, “causas tramitadas en otras jurisdicciones, ni valorar en este proceso testimonios producidos en expedientes ajenos, debiendo analizarse con especial prudencia el alcance probatorio de tales elementos”.

La defensa destacó que las manifestaciones públicas efectuadas por Jones Huala “tuvieron un contenido estrictamente político y no pueden ser consideradas válidamente como una confesión en el marco del presente proceso”.

Insistieron con que el imputado tiene “arraigo suficiente”. Alegaron que el tiempo transcurrido en prisión preventiva “resulta excesivo”, y que correspondía “acudir a medidas menos gravosas que permitan continuar la investigación”.

La defensa refirió que “se continúa vulnerando el derecho de su asistido a permanecer cerca de su grupo familiar” y señaló que “el acto administrativo de traslado resulta ineficaz, en tanto no ha implicado avance alguno en la situación planteada, por lo que sostiene que se pretende soslayar la instancia administrativa correspondiente”. Tras la decisión de Zapata, la defensa planteó la impugnación.

Jones Huala ya cumplió una pena de seis años de prisión en Chile por el incendio de una vivienda y portación de armas de fuego de confección casera. Fue liberado en agosto del 2024 y semanas después volvió a la Argentina.