Arrepentirse de una donación: las razones poco conocidas por las que se puede recuperar una propiedad en Argentina

La donación de un inmueble es una decisión importante. Muchas veces se realiza dentro de la familia, por ejemplo, cuando padres o abuelos deciden transferir una casa, un terreno o un departamento a sus hijos o nietos. También puede hacerse a favor de una institución, una entidad de bien público o una persona cercana. Aunque suele estar motivada por afecto, gratitud o planificación patrimonial, no debe perderse de vista que se trata de un acto jurídico con consecuencias relevantes.

En términos simples, donar un inmueble significa transmitir gratuitamente la propiedad a otra persona. En la Argentina, cuando se trata de bienes inmuebles, la donación debe hacerse por escritura pública y luego inscribirse en el Registro de la Propiedad correspondiente. Además, para que produzca efectos, la donación debe ser aceptada por quien la recibe. No alcanza con la sola voluntad del donante: el donatario debe aceptar ese beneficio.

Una pregunta frecuente es si quien donó puede arrepentirse. La respuesta general es que, una vez aceptada, la donación no puede dejarse sin efecto por el simple cambio de opinión del donante. Es decir, no basta con decir «me arrepentí» o «ya no quiero que el inmueble sea de esa persona». La ley parte de una idea de estabilidad: si el acto fue realizado correctamente y aceptado, debe respetarse.

Sin embargo, esa regla tiene excepciones. El Código Civil y Comercial de la Nación admite que una donación aceptada pueda revocarse en determinados casos. Revocar significa dejar sin efecto la donación, pero no por una decisión unilateral del donante, sino porque ocurrió alguna situación prevista por la ley. Por eso, conviene distinguir entre arrepentimiento y revocación: el arrepentimiento, por sí solo, no alcanza; la revocación requiere una causa legal.

Cuándo puede revocarse una donación: Las tres causas que admite la ley

El primer supuesto es el incumplimiento de los cargos. A veces, la donación no es totalmente «sin condiciones». El donante puede imponer una obligación al donatario: por ejemplo, que destine el inmueble a cierto uso, que permita vivir allí al donante, que realice una prestación determinada o que cumpla una finalidad específica. Si esa obligación fue prevista como cargo y luego no se cumple, el donante puede pedir la revocación. No todo desacuerdo habilita esta vía: debe existir un cargo concreto y un incumplimiento comprobable.

Un ejemplo concreto ayuda a entenderlo: una persona dona una vivienda a su hijo, pero en la escritura deja establecido que podrá vivir allí durante toda su vida o que el hijo deberá hacerse cargo de determinados gastos esenciales del inmueble.

Si el donatario acepta la donación con ese cargo y luego impide al donante habitar la casa, lo obliga a retirarse o incumple de manera grave la obligación asumida, el donante podría pedir judicialmente la revocación de la donación por incumplimiento del cargo.

El segundo caso es la ingratitud del donatario. La ley contempla situaciones graves en las que quien recibió la donación actúa de manera claramente ofensiva o perjudicial contra el donante o contra personas muy cercanas a él.

Entre otros supuestos, se incluyen atentados contra la vida o la persona, injurias graves, afectación del honor, privación injusta de bienes del patrimonio del donante o la negativa injustificada a prestarle alimentos cuando corresponde.

Este último punto merece especial atención cuando el donante entregó su único inmueble y, con el paso del tiempo, queda en una situación de necesidad. Si quien recibió el bien tiene obligación de asistirlo y se niega injustificadamente a brindarle alimentos —por ejemplo, ayuda para vivienda, salud, subsistencia o necesidades básicas—, esa conducta puede configurar una causal de revocación por ingratitud.

No se trata de cualquier pelea familiar ni de una mala relación: la conducta debe encuadrar en alguna de las causales legales y poder probarse.

Qué pasa si el donante tiene hijos después

El tercer supuesto es la supernacencia de hijos del donante, es decir, que el donante tenga hijos después de haber realizado la donación. Pero este caso solo permite revocar si fue expresamente previsto en la escritura. Si la escritura no incluyó esa cláusula, el nacimiento posterior de un hijo no habilita automáticamente a dejar sin efecto la donación.

También es importante señalar que, en muchos casos, la revocación no ocurre de hecho ni de palabra, sino mediante un reclamo judicial. Si el donatario no acepta devolver el inmueble voluntariamente, será necesario iniciar la acción correspondiente y probar la causa invocada. En materia de ingratitud, además, existen plazos: la acción debe promoverse dentro del tiempo previsto por la ley desde que el donante conoció el hecho que la motiva.

Prevenir conflictos antes de firmar

Por eso, antes de donar un inmueble conviene asesorarse. Una escritura bien redactada puede prever reservas, cargos, usufructos u otras herramientas que protejan mejor los intereses de quien dona.

Esto es especialmente importante cuando se trata del único inmueble del donante, porque donar sin reservarse derechos puede dejarlo en una posición vulnerable si luego necesita vivienda, asistencia económica o cuidados.

Por ejemplo, muchas personas desean donar la nuda propiedad y reservarse el usufructo, para seguir viviendo en el inmueble o percibiendo sus frutos durante su vida. Esa planificación previa suele evitar conflictos posteriores.

En síntesis, donar un inmueble no es un acto menor ni fácilmente reversible. La ley no permite deshacer una donación aceptada por mero arrepentimiento. Solo admite la revocación por causas específicas: incumplimiento de cargos, ingratitud del donatario y, si se pactó expresamente, nacimiento posterior de hijos del donante. La mejor recomendación es tomar la decisión con información, asesoramiento profesional y una escritura que refleje con claridad la verdadera voluntad de las partes.

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