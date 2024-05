Femicidio de Agustina Fernández: el hostigamiento y persecución de Parra a una expareja

Pablo Parra, acusado del femicidio de Agustina Fernández, incurrió en conductas hostiles con otra mujer. Se aprovechó de su relación de poder y de sus conocimientos en materia informática para hackear cuentas, entrar al correo de una expareja e incluso crear un perfil falso para obtener información. En el juicio se reveló que persiguió a esa mujer y que intentó entrar a su lugar de trabajo, forzando la cerradura con un destornillador.

La fiscalía de Cipolletti recurrió al testimonio de una expareja de Pablo Parra para exponer sus conductas de violencia de género y hostigamiento. La mujer no solo pidió reservar su identidad, si no que no quiso prestar declaración ante la presencia del imputado por el crimen de la joven estudiante de Medicina, en julio de 2022.

Parra debió abandonar la sala para que la mujer cuente detalles de la violencia que ejerció una vez finalizado el vínculo tras un año y medio de relación. Aseguró que él se creó un perfil trucho para seguir en contacto con ella. Pero no un usuario al azar: el imputado descubrió que la mujer chateaba con otro hombre, se armó un perfil similar y se hizo pasar por él. La dirección era igual, pero con un número distinto.

La joven se dio cuenta que era él y al salir del ciber se lo encontró: Parra le pidió explicaciones, aunque la mujer ya había puesto fin al vínculo días atrás. Luego la persiguió varias cuadras en moto: “Me quería hacer algo, no sé qué”, relató la joven.

El noviazgo aconteció durante el secundario, ambos eran adolescentes y la relación duró poco más de un año. No fue la única secuencia de hostigamiento tras la ruptura; conto varias. Él la seguía camino al trabajo, o aparecía en su oficina.

Incluso una vez que ella estaba sola en el edificio intentó abrir la cerradura con un destornillador: “Nunca pensé que era un ladrón, sabía que era él”; aseguró. Luego de estos incidentes, el padre de la joven comenzó a acompañarla al lugar de trabajo.

Contó que tiempo después la situación mermó, se lo cruzó un par de veces en la calle y ya no hubo persecución por parte de Parra. Pero aseguró que estaba asustada y que no esperaba la reacción del imputado: “Fue bastante violento todo lo que pasó”.

El testimonio de la mujer fue en la segunda jornada del juicio por jurados por el femicidio de Agustina Fernández en Cipolletti que comenzó el lunes y se extenderá, en principio, hasta el miércoles 17 de mayo.

La tercera jornada del juicio comenzó con una extensa declaración de un perito que relató la secuencia de los minutos previos y posteriores al ataque a la joven estudiante y los registros de las cámaras de seguridad.