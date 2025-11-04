Femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco: su ex y una testigo complicaron a César Sena en el juicio

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski tuvo este lunes una jornada cargada de nuevos testimonios. Dos testigos —el exnovio de la víctima y una joven que compartió actividades con César Sena— aportaron detalles sobre episodios de violencia previos y lesiones físicas observadas en el acusado el mismo día del crimen.

Los testimonios, respaldados por mensajes de WhatsApp y pruebas forenses, refuerzan la acusación de la Fiscalía contra César Sena, hijo de los líderes piqueteros Emerenciano Sena y Marcela Acuña, quienes también están imputados por encubrimiento.

“Me hizo la guillotina, me lastimó”: los mensajes de Cecilia

El primer testigo en declarar fue el exnovio de Cecilia Strzyzowski, quien presentó ante el tribunal fragmentos de conversaciones que mantuvo con la joven semanas antes de su desaparición. En uno de esos intercambios, fechado a comienzos de mayo de 2023, la víctima relató un violento episodio con César Sena dentro de la camioneta familiar.

Según el testigo, Cecilia escribió: «Me hizo la guillotina, me lastimó. Vi pasar la vida delante de mis ojitos. Nunca se había puesto violento así conmigo«. Estos mensajes fueron incorporados como prueba para demostrar antecedentes de violencia física y psicológica por parte del acusado.

El joven también mostró mensajes recibidos después del 2 de junio de 2023, fecha en la que la Fiscalía sostiene que Cecilia fue asesinada. En esos textos, alguien que se hizo pasar por ella intentó simular que se encontraba de viaje. Uno de los mensajes decía que “ya estaban en Ushuaia”, un destino que la pareja había mencionado previamente.

Una testigo lo vio con arañones el día del crimen

Ese mismo día declaró una joven que compartió actividades políticas con César Sena los días 2 y 3 de junio. Relató que el acusado la pasó a buscar en su camioneta para asistir a un acto en Colonia Elisa y que, al subir al vehículo, notó algo que le llamó la atención: “Tenía un arañón en el lado izquierdo del cuello”.

Al preguntarle por la herida, Sena le respondió que “había peleado con Cecilia y que ella le había arrojado cosas”. La testigo también mencionó que el acusado llevaba consigo dos celulares, ropa y un termo. Participaron del acto hasta la tarde, cuando él se retiró antes de tiempo alegando otra reunión.

“Había golpes de por medio”

Durante un encuentro posterior, el 3 de junio, la testigo volvió a ver a César y mantuvo una conversación en la que él admitió que “no estaba bien” con Cecilia y que “había golpes de por medio”. Ella declaró que le aconsejó separarse.

Esa misma noche, asistió a una actividad organizada por los Sena en el Coliseo, donde César le permitió ingresar sin pagar. Se retiró del lugar cerca de la madrugada. El último contacto entre ambos se produjo el 7 de junio, cuando se reencontraron en un acto en Colonias Unidas. «Le pregunté cómo estaba, y me dijo ‘maso’. Me llamó la atención porque ya se hablaba de la desaparición de Cecilia», declaró la testigo.

Lesiones, pericias y análisis de mensajes

Las declaraciones coincidieron con pericias forenses realizadas al cuerpo de César Sena tras su detención. Un médico del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses del Chaco (IMCIF) constató lesiones compatibles con rasguños en el cuello y brazo derecho, de entre una y dos semanas de evolución.

Además, una ingeniera del Gabinete Científico del Poder Judicial, Carolina Pasarela, presentó un análisis de los mensajes de WhatsApp entre Cecilia y su entorno. Según su estudio, el tono de las conversaciones con César cambió drásticamente después de que ella le pidiera el divorcio, con señales de angustia y tensión en los días previos al crimen.

Entre el material analizado se halló también un extenso mensaje que Cecilia había redactado para Marcela Acuña, madre de César. La joven nunca llegó a enviarlo: en lugar de eso, lo reenvió a su pareja, gesto que los investigadores interpretan como un intento de expresar su malestar y advertir la situación que atravesaba.

Un juicio que conmueve al país

El caso Cecilia Strzyzowski sigue generando conmoción en el país. La joven de 28 años fue vista por última vez el 2 de junio de 2023 ingresando al domicilio de la familia Sena en Resistencia. Desde entonces, la investigación se centra en reconstruir las últimas horas de vida de la víctima y determinar la responsabilidad de cada uno de los acusados.

Los nuevos testimonios y pruebas presentadas en el juicio refuerzan la hipótesis de la Fiscalía sobre la violencia previa y el intento de encubrimiento posterior al crimen.