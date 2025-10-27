A dos años del crimen, empieza el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años desaparecida el 2 de junio de 2023 en Chaco, comenzará este martes 28 de octubre en los tribunales de Resistencia. El caso, que conmovió al país y tuvo un fuerte impacto político en la provincia, tendrá en el banquillo de los acusados a Emerenciano Sena, su esposa Marcela Acuña y su hijo César Sena, este último imputado por homicidio doblemente agravado.

Los padres del joven —ambos con reconocida trayectoria como dirigentes sociales y exaliados políticos del entonces gobernador Jorge Capitanich— llegan al debate como partícipes primarios del crimen. Además, otros cuatro acusados —Fabiana González, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso— serán juzgados por encubrimiento.

El Poder Judicial de Chaco estableció que el juicio se desarrollará los días 28, 29 y 30 de octubre, y continuará el 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19 y 20 de noviembre, a partir de las 7 de la mañana.

Entre los representantes judiciales estarán los fiscales Juan Martín Bogado, Nelia Yael Velázquez y Jorge Omar Cáceres Olivera, mientras que la querella estará a cargo de Sergio Gustavo Briend, en representación de la madre de Cecilia, y de Sonia Valenzuela, con el patrocinio letrado de Juan Ignacio Díaz, por la Subsecretaría de Género y Diversidad.

Por la defensa, intervendrán los abogados Gabriela Tomljenovic, Ricardo Osuna, Armando Boniardi Cabra, Mónica Sánchez, Sofía Puente y la defensora oficial María Celeste Ojeda.

Un crimen sin cuerpo y una trama política detrás

Cecilia fue vista con vida por última vez el 2 de junio de 2023, cuando ingresó a la casa de sus suegros para encontrarse con César Sena. Una cámara de seguridad registró su llegada, pero no su salida. Desde entonces, nada más se supo de ella.

Los investigadores sostienen que la joven fue asesinada en la vivienda familiar, y que su cuerpo habría sido trasladado hasta una chanchería propiedad de los Sena, donde fue incinerado y sus restos esparcidos en distintos puntos del barrio Emerenciano.

En los operativos se hallaron elementos que resultaron claves: el anillo de compromiso, un dije, fotografías y 16 piezas dentarias que los peritajes confirmaron como pertenecientes a la víctima.

Uno de los hallazgos que más sorprendió a los investigadores fue un acta de divorcio firmada apenas cuatro días después del casamiento de Cecilia y César. Las pericias determinaron que la firma de la joven era falsa.

Según la hipótesis de la fiscalía, Marcela Acuña se oponía a la relación de su hijo con Cecilia y habría orquestado el plan para «deshacerse» de ella.

Una causa que estremeció a Chaco

El femicidio de Cecilia Strzyzowski no solo provocó una profunda conmoción social, sino que también rompió alianzas políticas en Chaco. Emerenciano Sena y Marcela Acuña eran líderes piqueteros con fuerte influencia territorial y hasta entonces referentes del oficialismo provincial.

La desaparición y posterior investigación marcaron un antes y un después en la provincia, al exponer los vínculos entre la política y los movimientos sociales en el poder.

El proceso judicial que comienza esta semana buscará dar respuesta a una familia que espera justicia desde hace más de dos años, mientras la figura de Cecilia se convirtió en símbolo de la lucha contra la violencia de género en el país.

Con información de Noticias Argentinas