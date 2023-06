Femicidio de Cecilia Stzyzowski: «Mi hija entró a esa casa y no salió por su medios», dijo la madre

A casi 20 días de su desaparición, la madre de Cecilia Strzyzowski, Gloria Romero, cuestionó este martes a la familia Sena, implicada en el caso, por sus idas y vueltas a la hora de declarar ante la Justicia. En este sentido, aseguró que «todos los días» aparece «algo nuevo» en la investigación y aclaró que hasta ahora lo único «real» es que su hija «entró en esa casa y no salió por sus medios«.

En dialogo con el canal de noticias TN, la mamá de la joven, de la que nada se sabe desde el 1 de junio, comentó: “Todos los días vivo las declaraciones de los Sena, los dichos, las hipótesis, que (su hija) está acá, que está allá, que la descuartizaron, que no la descuartizaron, que la vieron con vida, que no la vieron con vida, que entró, que salió, que no salió…o sea, todos los días es algo nuevo”.

Romero consideró que, hasta el momento, lo único real es que Cecilia «entró en esa casa y no salió por sus promios medios«, lo que afirmó, «está comprobado por una cámara de seguridad» aledaña al domicilio.

«El resto son hipótesis o versiones de gente que es de ellos” (por los Sena), remarcó la madre de la joven, quien estaba en pareja con Cesar Sena, hijo de Emerenciano y Marcela Acuña, reconocidos dirigentes sindicales de la provincia y de buen vínculo con la gobernación de Jorge Capitanich.

Respecto a la posibilidad de encontrar con vida a su hija, comentó que ya no tiene esperanzas y que «ya sería un milagro que encuentren algo de ella«. Por esa razón, pidió que al menos se logre localizar su cuerpo.

“Yo me siento como un ama de casa con un escarbadientes peleando contra titanes y estos titanes son totalmente impunes”, manifestó Gloria, entrevistada esta tarde por la señal de noticias.

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: hallaron huesos triturados en un río

Restos óseos aparentemente triturados y un dije, entre otros elementos, fueron hallados esta tarde durante los rastrillajes que se realizaron en el Río Tragadero, en proximidades de la chanchería perteneciente al matrimonio de Emerenciano Sena y su esposa Marcela Acuña, informaron fuentes de la investigación.

El procedimiento fue realizado desde la mañana a pedido del Equipo Fiscal Especial (EFE), integrado por los fiscales Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velásquez, y se realizó sobre el lecho del Río Tragadero, en la zona de Puerto Tirol, donde peritos del gabinete científico como personal de Homicidios, Trata de Personas, policía caminera y de la comisaría local trabajaron durante más de cuatro horas.

Con información de Télam