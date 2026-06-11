Fueron convocados para una tarea clave en las elecciones, no asistieron y el caso llegó a la Justicia

La Justicia Federal de Río Negro dictó una resolución inédita en la provincia al intervenir en dos casos de ciudadanos designados como autoridades de mesa que no concurrieron a cumplir sus funciones durante las elecciones nacionales de octubre de 2025 y tampoco presentaron una justificación válida.

Las actuaciones se desarrollaron en el ámbito del Juzgado Federal de Viedma, en una audiencia encabezada por el juez Gustavo Villanueva, con la participación del fiscal federal Marcos Escandell y del defensor oficial Marcelo Sánchez.

Según se informó durante el proceso, ambas personas habían sido convocadas para desempeñarse como vocales titulares en establecimientos educativos de Viedma y San Javier durante los comicios nacionales. Sin embargo, no asistieron a cumplir la tarea asignada ni acreditaron motivos que explicaran su ausencia.

La conducta se encuentra contemplada en el artículo 132 del Código Nacional Electoral, que prevé sanciones para quienes, habiendo sido designados como autoridades de mesa, incumplan esa obligación sin una causa debidamente justificada.

El trámite judicial se resolvió mediante un acuerdo de reparación integral, una herramienta prevista en el sistema procesal que permite concluir anticipadamente determinadas causas a través de acciones destinadas a reparar el daño ocasionado.

Qué deberán entregar los involucrados

En ese conexto, uno de los involucrados se comprometió a realizar una donación de alimentos no perecederos por un valor de 120 mil pesos a una organización social de Viedma que brinda asistencia alimentaria. El segundo acordó entregar elementos de higiene, valuados en 100 mil pesos, al centro de salud de San Javier.

La resolución estableció un plazo para concretar las entregas y acreditar posteriormente ante la Justicia tanto la compra de los insumos como su recepción por parte de las instituciones beneficiarias.

Fuentes judiciales señalaron que el objetivo de este tipo de medidas es reforzar la importancia del cumplimiento de las responsabilidades electorales y garantizar el normal funcionamiento del sistema democrático, en un caso que constituye uno de los primeros antecedentes de estas características en Río Negro.