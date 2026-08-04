De la mesa política a las negociaciones con aliados: el Gobierno afronta un martes clave para las reformas

El Gobierno nacional reactiva su maquinaria política para acelerar el tratamiento de sus iniciativas clave en el Congreso. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabeza este martes a las 13:00 una reunión crucial de la mesa política en la Casa Rosada. La meta es unificar la estrategia y definir qué concesiones otorgar a los bloques aliados para votar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y la Ley de Inocencia Fiscal.

Del encuentro en Balcarce 50 participarán el asesor Santiago Caputo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el armador Eduardo “Lule” Menem, el ministro de Economía, Luis Caputo, y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich.

La cumbre en Diputados y la trastienda de la negociación con aliados

Apenas finalizado el cónclave en la Rosada, la comitiva oficial se trasladará al Congreso de la Nación. Según consignó el portal Infobae, el jefe de la bancada libertaria en Diputados, Gabriel Bornoroni, convocó para las 15:00 a los presidentes de los bloques dialoguistas para iniciar una negociación en dos etapas:

Escuchar las demandas opositoras: en el primer tramo del encuentro, los referentes del PRO ( Cristian Ritondo ), la UCR ( Lisandro Nieri ), el MID ( Oscar Zago ), Innovación Federal ( Alberto Arrúa ) y Provincias Unidas ( Gisela Scaglia ) expondrán sus propios proyectos para pedir su inclusión en el temario a cambio de apoyo.

en el primer tramo del encuentro, los referentes del PRO ( ), la UCR ( ), el MID ( ), Innovación Federal ( ) y Provincias Unidas ( ) expondrán sus propios proyectos para pedir su inclusión en el temario a cambio de apoyo. Desembarco de funcionarios: a las 15:30, representantes del Poder Ejecutivo ingresarán a la reunión para defender la letra chica de la reforma del Banco Central y el esquema de Inocencia Fiscal.

a las 15:30, representantes del Poder Ejecutivo ingresarán a la reunión para defender la letra chica de la reforma del Banco Central y el esquema de Inocencia Fiscal. Plazos previstos: pese a la prisa del oficialismo por aprobar las medidas antes de que la dinámica del año electoral paralice el recinto, en el propio bloque libertario admiten que las iniciativas llegarán al recinto recién durante la última semana de agosto.

Tensión por la Ley de Tierras y la búsqueda de votos

Aunque la convocatoria oficial se enfoca en el frente económico y monetario, la dirigencia de las bancadas aliadas ya anticipó que llevará a la mesa su malestar por la venta de tierras a extranjeros. El proyecto, impulsado en el Senado por Patricia Bullrich, sufrió un duro revés semanas atrás tras la caída de una sesión por falta de quorum.

Para destrabar esa discusión y evitar un nuevo bloqueo, el Poder Ejecutivo cedió a las presiones de los gobernadores y modificó el texto original, fijando en un 25% el tope máximo de compra permitido para capitales no argentinos. Con ese cambio sobre la mesa, la Casa Rosada busca cerrar filas y garantizar las mayorías necesarias para avanzar con su paquete legislativo de fondo.

Con información de Infobae.