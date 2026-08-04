Valle Medio tiene una carga de 5.000 vehículos diarios en las rutas 22 y 250

El puente de Choele Choel sobre el río Negro es parte de la Ruta Nacional 250 y lo une a tres pueblos de Valle Medio. Archivo

El Valle Medio tiene una dinámica particular que funciona como un gran conglomerado urbano desde Chimpay hasta Pomona, con una ciudad cabecera para temas comerciales, administrativos, de servicios como Choele Choel, en el centro de la zona donde el tránsito evidenció un crecimiento del 20% en la última década.

Un informe del Tránsito Medio Diario Anual (TMDA) de Vialidad Nacional permite ver la evolución del tráfico vehicular en las dos rutas nacionales que atraviesan la zona, con Choele Choel en el centro, la 22 y la 250.

Los datos indican que desde la intersección de la Ruta 22 hasta Lamarque, entre el kilómetro 270,61 y 287,48 de la Ruta 250, en el 2025 circularon en promedio 5.250 vehículos por día, un 19,31% más que en 2015 cuando la circulación alcanzaba a 4.400 automovilistas, sin especificar el tipo de rodado.

Hace una década Vialidad Nacional hacía un desglose del tipo de tránsito y determinó que un promedio del 85% se trataba de automóviles o camionetas; un 7% eran camiones con semi remolque; un poco más del 5% eran camiones sin acoplado; y una media del 1,5% camiones con acoplado. El 1,5% restante podrían ser motocicletas y otro tipo de rodado no especificado.

Los datos del tránsito en esta zona por la Ruta 250 no difieren mucho de lo que ocurre del otro lado, sobre la traza de la Ruta Nacional 22 en dirección hacia Darwin, que el año pasado tuvo una circulación promedio de 5.070 vehículos por día, un 9,97% más que en 2015 (4.610).

Mientras que desde Darwin hasta Chelforó (atravesando Coronel Belisle y Chimpay) se sintió un impacto de 4.350 vehículos por día el año pasado, un 26% más que hace una década, cuando había un promedio de 3.450 vehículos.

La Ruta 250 va perdiendo tránsito hacia el Este

Para continuar hacia el Este por la Ruta 250, entre Lamarque y Pomona el tránsito disminuye: en 2025 hubo un promedio de 2.200 vehículos diarios, un 15,78% más que en 2015 (1.900).

Si se toma el tramo desde Pomona hasta la intersección con la Ruta Provincial 2, en el paraje El Solito, donde habitualmente se concentra el tránsito que se dirige a Las Grutas y el Puerto de San Antonio Este, el promedio de tránsito fue de 1.297 vehículos diarios. En este sector se registró una caída del -0,68% respecto de 2015, que tuvo 1.306 vehículos.

La continuidad de la Ruta 250 sigue desgranando la carga vehicular porque desde El Solito hasta General Conesa, en 2025 circularon en promedio 780 vehículos. Allí el impacto de crecimiento fue del 69,56% porque en 2015 solo pasaban unos 460 automovilistas/camioneros.

La traza recupera más movimiento en su tramo final hacia el Este, desde el acceso a Guardia Mitre a la intersección de la Ruta Nacional 3, en Viedma, donde hubo 960 vehículos diarios el año pasado, un 37,14% más que una década atrás (700).