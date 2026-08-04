El peor final: encontraron muerto al nene de 6 años que era intensamente buscado en Neuquén

Neuquén quedó marcada por un trágico hecho. La intensa búsqueda iniciada el lunes por la noche tras la desaparición de un niño de 6 años terminó con el hallazgo de su cuerpo sin vida en uno de los piletones de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales del EPAS, en el barrio Confluencia.

Según se informó, el pequeño, que tenía autismo, se había escapado de la casa de sus abuelos alrededor de las 20, desencadenando un operativo en todo el lugar en el que participó la familia, amigos, vecinos, la comunidad educativa a la que asistía y efectivos policiales.

Una búsqueda contrarreloj que terminó en tragedia

La búsqueda de pequeño identificado como Tahiel, inició el lunes 3 de agosto entre las 20 y las 21 en barrio Confluencia, ubicado en el sector sudeste de la ciudad de Neuquén. Era buscado tanto por su familia como por sus vecinos, amigos y hasta la Policía neuquina.

De acuerdo a la información brindada, el nene se encontraba en la casa de sus abuelos y en un pequeño descuido, se escapó. Al notar su ausencia, se dio aviso a las autoridades y su imagen se difundió en redes sociales de manera inmediata solicitando ayuda tanto en los grupos del barrio como de la ciudad.

La situación desencadenó un operativo contrarreloj ya que con la información de cómo vestía, se dio a conocer que tenía autismo y podía ser super sensible al entorno.

La búsqueda se concentró en el predio del EPAS, ubicado sobre la calle Tronador, ya que se sospechaba que el niño pudo haber ingresado por un portón que se encontraba abierto.

Lamentablemente, el operativo terminó con un triste final. Cerca de la madrugada fue hallado en una zona de piletones y tanques de tratamiento. El caso es investigado por la Fiscalía. Se busca esclarecer las causas de muerte y cómo ocurrió el hecho.