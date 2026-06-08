Cortés quiere elecciones en Bariloche en 2026 y posterga definición de alianza con JSRN

El intendente Walter Cortés prefirió postergar definiciones respecto de una eventual alianza con el gobernador Alberto Weretilneck y el partido provincial Juntos Somos Río Negro (JSRN), mientras ratificó su interés a que las elecciones a Convencionales de Bariloche se realicen este año, en la fecha del 20 de septiembre que promovió una concejal aliada.

Cortés evitó entrar en definiciones y se negó a responder a las críticas de la legisladora Marcela González Abdala y el exintendente Gustavo Gennuso por su gestión y su cercanía al gobernador.

Dijo que acompañará al mandatario provincial en hechos “para la gente, en las obras y en todo lo demás” y puso una distancia de la cuestión electoral: “De política vamos a hablar recién a fin de año, a ver lo que apoyamos”, dijo en alusión a las elecciones provinciales del 2027.

Solo dejó como advertencia que pertenece a “otro partido” en alusión a su sello del PUL, que en algún momento esbozó en un encuentro ante la militancia el posible interés de llevar una lista al ámbito provincial. Remarcó: “Si a Bariloche le va bien con la alianza estaremos y si le va mal no estaremos ahí”.

Cortés habló de política en rueda de prensa en el agasajo que la Municipalidad ofreció a los periodistas en su día y dijo no querer “meterse en el barro” en responder a quienes lo critican desde otros espacios.

Apoyo a las Convencionales el 20 de septiembre

Consultado por la fecha de elecciones a convencionales para la actualización de la Carta Orgánica Municipal, que tiene dos fechas propuestas mediante proyectos de ordenanzas, una para el 20 de septiembre y otra para el 27 de marzo, el intendente apoyó la primera opción: “Tiene que ser este año, así en 2027 nos agarra con la Carta Orgánica nueva”, respondió.

El proyecto con la fecha de septiembre fue presentado por la concejal Samantha Echenique, de Cambia Río Negro y aliada al oficialismo municipal. De manera posterior presentó otra fecha, para realizar el comicio en 2027 el concejal Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche).

Para Cortés postergar las elecciones por la Carta Orgánica para el próximo año es “enmarañar a la gente” y una “avivada política” porque se propone una fecha cercana a los comicios provinciales que posiblemente anticipe el gobernador Weretilneck. “Al pueblo hay que respetarlo, no marearlo”, dijo.

El oficialismo entiende que la actualización de la Carta Orgánica que se debe realizar cada 20 años debe estar vigente a partir de la misma fecha que se sancionó en 2007, es decir el texto aprobado para enero de 2027 y contar con antelación con las premisas de la nueva norma para luego la convocatoria a elecciones municipales que se realizan en septiembre.

En la oposición consideran que la normativa señala que a partir de los 20 años, osea en enero de 2027, se debe realizar la convocatoria a las convencionales y reformar la Carta Magna. esa discusión se saldrá en el Concejo Deliberante una vez que los dos proyectos de fechas tomen estado parlamentario y comiencen con la ruta legislativa.