El viento azota la Patagonia: a qué hora llegarán las ráfagas más fuertes al Alto Valle y cómo sigue la nieve en la cordillera

El viento se instaló en la Patagonia. El Servicio Meteorológico Nacional actualizó su pronóstico del tiempo y anticipó una jornada de fuertes ráfagas para distintas regiones de Neuquén y Río Negro.

El lado positivo es que, por ahora, se descartó probabilidades de lluvia en el Alto Valle, zona que enfrentó una semana constante de chaparrones aislados. En la cordillera el escenario será otro, ya que se espera que continúe el temporal de nieve y precipitaciones.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo con el pronóstico, el Alto Valle registrará una máxima de 17 °C y una mínima de 6 °C. A diferencia de los días anteriores, la probabilidad de lluvia es nula; sin embargo, persistirá la inestabilidad.

El factor determinante será el viento, ya que este registrará velocidades de hasta 41 km/h y ráfagas de casi 60 km/h. La franja horaria de mayor intensidad será entre la tarde y la noche.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

General Roca:

Mañana: El cielo estará parcialmente nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 6°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 42 – 50 km/h.

Tarde: El cielo estará parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 17°C con vientos de 32 – 41 km/h y ráfagas de 51 – 59 km/h.

Noche: El cielo estará mayormente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 12°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 51 – 59 km/h.

Mañana: El cielo estará parcialmente nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 6°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 42 – 50 km/h. Tarde: El cielo estará parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 17°C con vientos de 32 – 41 km/h y ráfagas de 51 – 59 km/h. Noche: El cielo estará mayormente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 12°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 51 – 59 km/h. Neuquén:

Mañana: El cielo estará parcialmente nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. Se registrará una temperatura de 6°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 42 – 50 km/h.

Tarde: El cielo estará parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura máxima llegará a los 16°C con vientos de 32 – 41 km/h y ráfagas de 51 – 59 km/h.

Noche: El cielo estará mayormente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 10°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 51 – 59 km/h.

El pronóstico para la cordillera

La cordillera de Río Negro estará bajo alerta este martes 4 de agosto. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un nuevo temporal con intensas nevadas -que dejarán acumulados de entre 20 y 40 cm en zonas altas y de 10 a 30 cm en áreas bajas-, acompañadas de lluvias.

Estas son las condiciones que se esperan para Bariloche y Villa La Angostura: