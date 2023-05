Hallaron tres transformadores enterrados en la cooperativa de Plottier: harán un estudio de suelo

La semana pasada se realizó un allanamiento en un predio de la Cooperativa Eléctrica de Plottier, utilizada como depósito. Fue tras una denuncia por contaminación ambiental. Desde la Fiscalía confirmaron que se detectaron tres transformadores enterrados y que se avanzará con un estudio de suelo. Informaron que la entidad «perdió el rastro» de los aparatos desde 2012.

Se empezó ayer con los procedimientos para trasladar el bloque de hormigón. Durante la semana se excavó en los alrededores. “Con una grúa se intentó cargarlo a un camión. El equipo era chico, vamos a necesitar uno más grande. Se logró voltear con cuidado el bloque y ver el fondo y ahí es cuando aparecen las partes de tres transformadores”, informó la asistente letrada Julieta González, en diálogo con “Vos al aire” por RÍO NEGRO RADIO,

“El entierro era bastante superficial, no estaba en contacto con el agua”, precisó.

Sumó que el jueves se hizo el muestreo del suelo que estaba debajo del bloque y señaló que se envió a un laboratorio especializado para analizar “ si hubo migración de PCB al suelo, que supuestamente estarían dentro de los trabajadores”.

Comunicó que el hormigón se trasladará hasta Añelo a un sitio de disposición final para residuos peligrosos y “poder partirlo, abrirlo, y sacarle los transformadores y peritarlo”. Dijo que se está trabajando en conjunto con la subsecretaría de Ambiente.

“En principio hoy estamos ante una situación irregular que es el entierro de transformadores que puede ir hacia una sanción administrativa si no tienen PCB, pero si lo tienen, ya estamos hablando de un residuo peligroso y de una posible violación a la ley 24051 y que tiene una sanción penal”.

Explicó que las sanciones, en caso de confirmarse la presencia de PCB, “la responsabilidad penal es personal”. Recordó que además en caso de comprobarse la presencia de la sustancia peligrosa “parte de la obligación legal es remediar el daño ambiental”.

La fiscal letrada indicó que fue un vecino de Plottier quien alertó a la Justicia de la presencia de transformadores que estaban enterrados.

“Antes de empezar a cavar, fuimos a la sede administrativa de la cooperativa y le preguntamos qué pasó con los transformadores que habían declarado ante la Provincia que tenían en su poder y no supieron decir qué había pasado y es por esto que empieza a tomar credibilidad la denuncia ”, expuso en la entrevista radial.

Precisó que en 2012, la cooperativa declaró que tenía seis transformadores con PCB en la Provincia. “Desde 2012 se pierde total rastro de esos transformadores, por lo que nuestra línea va desde ese año a la actualidad”.

Qué dijo la cooperativa de Plottier

En un comunicado, firmado por el presidente de la Cooperativa de Luz, Facundo Gaitán, se señaló que la institución “se encuentra a total disposición”, y al respecto se aseguró que se facilitó “toda la documentación con la que cuentan los archivos de esta institución”.

“No puedo no dejar de preguntarme quizás sea mi profesión, pero al solo efecto de reflexión y sin perjuicio que todavía no sabemos que hay en el bloque de cemento, ¿ no es muy llamativo como alguien que no es el autor del hecho sabia con tanta precisión que en un predio no tan chico como el que posee la cooperativa en el parque industrial había algo enterrado manifestado además que contiene y en qué estado se encontraba ?”; señaló Gaitán.

Por último, se subrayó que se poncrán todos los esfuerzos “en asegurarnos de que ninguna de las actividades de la Cooperativa pongan en riesgo la salud ni afecten la calidad de nuestros recursos naturales”.

Escuchá a Julieta González, asistente letrada en RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).