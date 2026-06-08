Homicidio de Adán Isla en Centenario: declaran compleja la causa y prorrogan la prisión de los cinco imputados

Por pedido expreso de la fiscal del caso, Lorena Juárez, y del asistente letrado Maximiliano Jávega, un juez de garantías declaró formalmente «compleja» la investigación por el homicidio de Adán Isla. La resolución trajo aparejada la prórroga inmediata de las medidas cautelares que cumplen las cinco personas imputadas en el expediente.

Durante una audiencia realizada hoy, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) fundamentaron la solicitud argumentando que la envergadura del caso requiere un tratamiento especial.

Entre los motivos principales, destacaron el elevado número de personas investigadas en simultáneo, las numerosas medidas de prueba que aún se encuentran pendientes de producción y la necesidad imperiosa de profundizar en el análisis de la participación específica atribuida a cada uno de los involucrados. Bajo estas premisas, los acusadores requirieron la extensión del plazo legal para concluir la investigación preparatoria, fijando el nuevo límite para el 10 de octubre.

La abogada particular que interviene en el proceso como querellante, en representación y defensa de los intereses de la familia de la víctima, adhirió en todos sus términos al planteo formulado por el MPF.

Teléfonos, prendas y videos: las pericias claves que restan

Al momento de detallar las diligencias técnicas e investigativas que restan incorporar al expediente, la fiscalía enumeró una serie de pruebas científicas consideradas de alto impacto para la causa.

Entre ellas se destacan las pericias biológicas sobre diversas prendas de vestir que fueron secuestradas en los procedimientos iniciales, así como la extracción forense y el posterior análisis de la información contenida en los teléfonos celulares incautados a los sospechosos. Asimismo, los investigadores avanzarán sobre el estudio analítico de registros fílmicos de cámaras de seguridad y en la realización de pericias psicológicas a los imputados.

Continuidad de las detenciones y rechazo a un beneficio

En sintonía con el avance de la causa, Juárez y Jávega requirieron la extensión de las medidas cautelares vigentes. El juez de garantías Luis Giorgetti convalidó plenamente el planteo acusador y ordenó prorrogar por el término de cuatro meses las prisiones preventivas que pesan sobre K.G.W., A.E.M. y E.M.F. De igual manera, extendió por el mismo plazo las detenciones domiciliarias de P.Y.R. y W.A.U., quienes continuarán bajo monitoreo mediante dispositivos electrónicos.

Un tramo de la audiencia estuvo marcado por el debate en torno a la situación de E.M.F., cuya defensa solicitó sustituir la prisión preventiva por una detención domiciliaria.

Los funcionarios de la fiscalía se opusieron con firmeza argumentando que, durante una medida morigerada anterior, el imputado había registrado situaciones incompatibles con el adecuado cumplimiento de esa modalidad. Además, sostuvieron que el nuevo domicilio propuesto no reunía las condiciones suficientes para neutralizar los riesgos procesales de fuga o entorpecimiento. El magistrado Luis Giorgetti hizo lugar al planteo fiscal y mantuvo la prisión preventiva de E.M.F. en un establecimiento penal.

La teoría del caso: una emboscada criminal por venganza

De acuerdo con la hipótesis que reconstruyó el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el pasado 6 de octubre de 2025, cerca de las 20:30 horas. Adán Isla se encontraba afuera de una vivienda ubicada en la localidad de Centenario junto a otras personas cuando se produjo una discusión vinculada a una acusación previa por un presunto abuso sexual.

Según la teoría de la fiscalía, luego de ese episodio, P.Y.R. y W.A.U. mantuvieron comunicaciones telefónicas y por mensajería con K.G.W., A.E.M. y E.M.F., quienes concurrieron rápidamente al lugar. Más tarde, los cinco imputados localizaron a la víctima en la vía pública y la atacaron de manera conjunta. La agresión consistió en múltiples golpes y heridas de arma blanca que le provocaron la muerte.

Los delitos atribuidos y las penas en expectativa

La situación de los cinco acusados es sumamente comprometida ante la ley debido a las calificaciones legales escogidas por los investigadores.

A los imputados K.G.W., A.E.M., E.M.F. y P.Y.R. se les atribuye formalmente el delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en carácter de coautores. Por su parte, a W.A.U. se le endilga el mismo delito, pero bajo el grado de participación de partícipe necesario, al considerarse que su colaboración resultó indispensable para el desarrollo de la agresión fatal.