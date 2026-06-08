Imputaron a un hombre de Bariloche por amenazar de muerte a su pareja con un cuchillo y dañar una vivienda

La intervención se produjo tras un llamado de emergencia. Ya hay intervención fiscal.

Un hombre fue imputado por amenazas calificadas y daños luego de un violento episodio ocurrido durante la noche del domingo en un predio familiar de Bariloche. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, habría amenazado de muerte a su pareja con un cuchillo de grandes dimensiones y provocado destrozos en una vivienda.

El hecho se registró cerca de las 22:40 del 7 de junio. De acuerdo con la investigación preliminar, el acusado se tornó agresivo y comenzó a amenazar a la mujer utilizando un arma blanca. Además, le habría advertido que incendiaría la vivienda donde se encontraba el grupo familiar.

Un episodio que generó temor

La situación generó temor entre la víctima y otras personas presentes en el lugar, quienes debieron resguardarse dentro del inmueble hasta la llegada de efectivos policiales.

La acusación sostiene que el hombre también dañó el vidrio de la puerta de ingreso utilizando el mismo elemento cortopunzante con el que habría proferido las amenazas.

Para sustentar la formulación de cargos, la fiscalía incorporó las actuaciones realizadas por personal de la comisaría 42, el acta de procedimiento, el croquis del lugar, las denuncias de la víctima y de una testigo presencial, además de la documentación vinculada a la detención.

Medidas de protección para la víctima

Durante la audiencia, el imputado fue asistido por la Defensa Pública Penal. La defensora no se opuso a la apertura de la investigación y adelantó que desarrollará una teoría del caso distinta a la planteada por la fiscalía. El acusado, en tanto, decidió no prestar declaración.

El juez de Garantías tuvo por formulados los cargos y consideró legal la detención al entender que la intervención policial se produjo ante una situación de flagrancia, luego de un llamado de auxilio.

Asimismo, habilitó un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria.

Como medida cautelar, dispuso la exclusión del hogar del imputado y le prohibió acercarse o mantener cualquier tipo de contacto con la víctima. Además, deberá respetar una distancia mínima de 200 metros.

La calificación legal provisoria es la de amenazas calificadas por el uso de arma y daño, en concurso real, conforme a los artículos 149 bis, 183, 45 y 55 del Código Penal.