Imputan a banda narco de San Martín de los Andes: uno de ellos operaba desde una comisaría

El asistente letrado Federico Surá imputó a nueve personas por integrar una organización dedicada al tráfico de marihuana y cocaína en San Martín de los Andes, cuya gravedad se potencia porque varios de sus integrantes están involucrados en el intento de asesinato de un hombre en la misma ciudad, y porque uno de los miembros operaba la estructura delictiva desde una celda de la Comisaría 5 de Centenario, donde cumple condena por intento de homicidio.

La formulación de cargos se realizó el viernes pasado. Según la información reunida por el Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial, la banda actuaba principalmente en los barrios Chacra 30 y Gobernadores Neuquinos, con una distribución interna de tareas claramente definida.

Los roles definidos por la Fiscalía

Uno de los imputados coordinaba las operaciones desde su lugar de detención en Centenario: ordenaba entregas y cobros a dos miembros que distribuían la droga a un cuarto integrante en San Martín de los Andes. A este último se le reformularon cargos al acreditarse que recibía las sustancias, las distribuía entre los distintos participantes y administraba el dinero obtenido. También era quien controlaba un kiosco de expendio de drogas ubicado en una casilla de Gobernadores Neuquinos y realizaba ventas tanto por teléfono como personalmente, llegando a concretar al menos 63 transacciones entre el 25 de junio y el 31 de julio de 2025, con ingresos que alcanzaron los $1.811.800, acreditados en cuentas de Mercado Pago de la organización.

Según la acusación, otros integrantes cumplían funciones contables básicas y facilitaban sus domicilios para almacenar y comercializar estupefacientes. Dos imputados distribuían la droga en puntos de venta ubicados en calles Cerro de la Virgen y Cerro Wayle, en Chacra 30. Además, se comprobó que tres de los miembros guardaron de manera organizada 31,09 gramos de clorhidrato de cocaína (equivalentes a 173,79 dosis) encontrados ocultos en una bombilla de luz de la casilla del barrio Gobernadores Neuquinos.

La participación de la única mujer acusada

La única mujer imputada es señalada por haber permitido que su vivienda fuera utilizada para guardar y comercializar droga entre el 31 de julio y el 20 de agosto de 2025. En otro procedimiento, se secuestraron 37,38 gramos de cannabis sativa (260,36 dosis) y 3,19 gramos de cocaína (17,09 dosis) en un domicilio de Cerro Wayle, también vinculado a la organización.

El delito atribuido a los nueve acusados es tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio, agravado por la participación organizada de tres o más personas y en calidad de coautores. Para algunos miembros, la imputación incluye además tenencia con fines de comercialización en concurso ideal.

El juez de garantías Maximiliano Bagnat avaló la formulación de cargos y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación.

Medidas cautelares y antecedentes violentos

Cuatro de los imputados ya se encontraban cumpliendo prisión domiciliaria por haber sido acusados en otro caso: el intento de homicidio con ensañamiento de un hombre en San Martín de los Andes. Otro de los integrantes cumple una condena efectiva; uno está bajo prisión domiciliaria por diversas investigaciones; dos tienen prohibido ingresar al barrio Gobernadores Neuquinos; y uno, residente en El Bolsón, debe presentarse dos veces por semana en una comisaría, no puede contactar a vecinos del barrio ni perturbar a integrantes del Juzgado de Paz.

La operatividad de la banda, su conexión con un intento de asesinato y el hecho de que uno de sus líderes dirigiera las maniobras desde una celda penitenciaria subrayan la elevada peligrosidad de la organización desarticulada.