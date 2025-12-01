En un trozo de carne escondió cocaína para ingresarla a una cárcel de Neuquén, fue imputada
La acusada llegó al penal como visitante y, durante la requisa, el personal detectó la droga.
La fiscal Eugenia Titanti formalizó una acusación contra una mujer que habría intentado llevar estupefacientes a un interno condenado por homicidio en la Unidad de Detención N.º 11 de Neuquén. La audiencia se desarrolló en la Ciudad Judicial.
La imputación incluye el delito de suministro de estupefacientes a título gratuito, agravado por haberse cometido dentro de un establecimiento penitenciario, en grado de tentativa y en calidad de autora, conforme a lo establecido en los artículos 5 inciso “e” y 11 inciso “e” de la Ley 23.737, y el artículo 42 del Código Penal.
De acuerdo con la teoría del caso, el episodio ocurrió el 20 de octubre de 2025, poco antes de las 18:25. La acusada ingresó al penal como visitante y, durante la requisa, el personal detectó que llevaba un corte de carne vacuna dirigido a un interno.
Al inspeccionar el alimento, se encontró un envoltorio de nylon con 11,62 gramos de clorhidrato de cocaína, cantidad que equivale a unas 35 dosis.
En la misma audiencia, la fiscal Titanti requirió que se imponga a la imputada la prohibición de ingresar a la unidad penitenciaria por cuatro meses como medida de coerción.
El juez de garantías Raúl Aufranc avaló la formulación de cargos y la medida solicitada por el Ministerio Público Fiscal. Asimismo, estableció un plazo de cuatro meses para finalizar la investigación.
Comentarios