En un trozo de carne escondió cocaína para ingresarla a una cárcel de Neuquén, fue imputada. Foto: Juan Thomes

La fiscal Eugenia Titanti formalizó una acusación contra una mujer que habría intentado llevar estupefacientes a un interno condenado por homicidio en la Unidad de Detención N.º 11 de Neuquén. La audiencia se desarrolló en la Ciudad Judicial.

La imputación incluye el delito de suministro de estupefacientes a título gratuito, agravado por haberse cometido dentro de un establecimiento penitenciario, en grado de tentativa y en calidad de autora, conforme a lo establecido en los artículos 5 inciso “e” y 11 inciso “e” de la Ley 23.737, y el artículo 42 del Código Penal.

De acuerdo con la teoría del caso, el episodio ocurrió el 20 de octubre de 2025, poco antes de las 18:25. La acusada ingresó al penal como visitante y, durante la requisa, el personal detectó que llevaba un corte de carne vacuna dirigido a un interno.

Al inspeccionar el alimento, se encontró un envoltorio de nylon con 11,62 gramos de clorhidrato de cocaína, cantidad que equivale a unas 35 dosis.

En la misma audiencia, la fiscal Titanti requirió que se imponga a la imputada la prohibición de ingresar a la unidad penitenciaria por cuatro meses como medida de coerción.

El juez de garantías Raúl Aufranc avaló la formulación de cargos y la medida solicitada por el Ministerio Público Fiscal. Asimismo, estableció un plazo de cuatro meses para finalizar la investigación.