Imputan a dos policías de Río Negro: uno fue parte de un violento robo en Cipolletti y otro de una extorsión. Foto: Matías Subat

El Ministerio Público Fiscal de Cipolletti formuló cargos a dos agentes de la Policía de Río Negro que habían sido detenidos el martes en General Roca.

A uno de ellos se lo acusó de participar en un robo violento ocurrido en Cipolletti, mientras que el segundo fue imputado por extorsión junto a un tercer uniformado que ya se encontraba detenido y que además figura como coautor del robo.

Los policías fueron detenidos en una comisaría y una instalación ubicada en el Poder Judicial de Roca. Foto: Matías Subat

El robo en Cipolletti

El hecho que originó la investigación se produjo el 20 de marzo pasado en una vivienda de calle Brentana de Cipolletti. Según la acusación, alrededor de las 14:30 un automóvil llegó hasta el lugar con tres hombres a bordo.

Uno de ellos —ya imputado y con prisión preventiva— se quedó en el exterior como “campana”. Otros dos, entre ellos un agente de la Comisaría 21 de Roca, ingresaron a la casa utilizando como pretexto una consulta sobre una denuncia en Anses.

Una vez adentro, el policía vestido de uniforme golpeó en reiteradas oportunidades al dueño de casa y lo amenazó con su arma reglamentaria, mientras su cómplice reducía a la mujer y exigía la entrega de dinero y joyas. Tras la huida, la víctima masculina sufrió un accidente cerebrovascular como consecuencia de la agresión.

El hecho fue calificado como robo agravado por el uso de arma impropia, cometido en poblado y en banda, y por la calidad de funcionario policial. La fiscalía respaldó la imputación con registros de cámaras de seguridad, peritajes sobre dispositivos electrónicos, análisis de comunicaciones telefónicas y el testimonio de las víctimas, entre otros elementos.

En el marco de la investigación, se realizaron allanamientos en el domicilio del imputado y en la unidad policial Nº 21 de Roca, donde cumplía funciones. Allí se secuestró la caja de un teléfono celular cuyo IMEI coincidía con los registros analizados.

Las identidades y rostros de ambos no pueden ser difundidos por orden judicial. Foto: Matías Subat

El caso de extorsión

El otro policía pertenece a la Brigada de Investigaciones que funcionaba en un espacio dentro del Poder Judicial y fue acusado de extorsionar a un hombre investigado en otra causa, junto a un colega que ya estaba detenido.

De acuerdo con la fiscalía, entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2024, los dos uniformados se presentaron en la vivienda de la víctima simulando portar una orden de detención. Bajo esa presión, le habrían exigido dinero a cambio de no avanzar con el procedimiento. La maniobra concluyó con el pago de 50.000 pesos, suma que se repartieron.

La imputación fue por extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Prisión preventiva y medidas

En la audiencia, la fiscalía pidió la prisión preventiva de los dos nuevos imputados por el plazo de un año, alegando riesgos procesales vinculados al posible entorpecimiento de la investigación, la falta de identificación de otros partícipes, la necesidad de recuperar bienes sustraídos y el resguardo de las víctimas. El juez de garantías hizo lugar al planteo.

Además, y por acuerdo de las partes, el magistrado dispuso la prohibición de difundir imágenes que permitan identificar a los acusados, con el fin de proteger el desarrollo de la investigación en curso.