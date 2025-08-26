Detienen a dos policías de Roca por el violento robo a una casa de Cipolletti: uno trabaja en el Poder Judicial. Foto: Alejandro Carnevale

La Justicia de Cipolletti detuvo este martes a dos efectivos de la Policía de Río Negro que prestaban servicio en General Roca. Uno de ellos cumplía funciones en la Comisaría 21 del barrio Nuevo, mientras que el otro se desempeñaba en la Brigada de Investigaciones que presta servicios en el Poder Judicial.

Las aprehensiones se concretaron este martes durante una serie de allanamientos como parte de la investigación por un violento asalto ocurrido el pasado 20 de marzo en una vivienda ubicada sobre la calle Brentana, en Cipolletti. En esta causa, ya había un policía imputado desde abril.

Los procedimientos se llevaron a cabo por la mañana y el mediodía en dependencias policiales, con la participación de la Brigada de Investigaciones, el gabinete de Criminalística, el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna, la fiscal Eugenia Vallejos y demás personal judicial y policial.

El violento hecho

De acuerdo con la investigación, el 20 de marzo, alrededor de las 14:25, el policía ya imputado llegó al lugar junto a otras dos personas aún no identificadas. Según la acusación, los tres habían planificado el ataque asignando roles específicos. Mientras el policía formalizado en abril permaneció en el exterior cumpliendo tareas de vigilancia, sus cómplices ingresaron a la vivienda.

Uno de los agresores vestía un uniforme policial y tocó el timbre para simular una intervención oficial. Una vez dentro, encañonó al propietario, apuntándole en la cabeza con un arma de fuego, exigiéndole dinero. La Fiscalía sostiene que el uniforme había sido provisto por el imputado.

La comisaría 21 fue allanada durante el mediodía del martes. Foto: Alejandro Carnevale

En paralelo, otro de los sujetos tomó del cuello a la esposa del dueño de casa y la obligó a dirigirse a una habitación donde la familia guardaba una importante suma de dinero en efectivo, que fue sustraída.

No conformes con lo obtenido, los atacantes continuaron golpeando al propietario en la cabeza con la pistola, mientras le advertían que conocían en detalle sus movimientos económicos. En ese contexto, también se alzaron con dólares y joyas antes de huir del lugar.

Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) además de lesiones en el cuello y en el cráneo. Permanece internado en estado delicado.

Un policía apartado

El primer policía implicado fue imputado en abril y separado de la fuerza por decisión del gobierno provincial. El propio gobernador, Alberto Weretilneck, confirmó la medida en su momento.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la defensa del imputado solicitó que no se difundieran imágenes ni datos personales de su cliente. La fiscalía adhirió al pedido para preservar la investigación. El Juez de Garantías hizo lugar a la medida, señalando que la prohibición busca “evitar que se frustren diligencias probatorias pendientes”.

Con las dos detenciones de este martes, la causa suma ahora tres efectivos policiales investigados por su presunta participación en uno de los robos más violentos de los últimos tiempos en Cipolletti.