Imputan a tres hombres por violar un domicilio y romper la cerradura en el barrio La Paz de Cipolletti

Tres hombres fueron imputados por los delitos de daño y violación de domicilio en calidad de coautores, luego de haber sido sorprendidos por la Policía en el interior de una vivienda en el barrio La Paz. Tras la audiencia, la Justicia les dictó una prohibición de acercamiento y contacto con la víctima que deberán cumplir de manera estricta hasta llegar a las instancias de juicio.

Sorprendidos in fraganti tras el aviso de una vecina

El hecho se desencadenó el pasado domingo por la noche. Según describió el fiscal adjunto de turno, Juan Pablo Escalada, durante la audiencia de formulación de cargos realizada este martes en el Foro Penal de Cipolletti, los tres acusados ingresaron al inmueble tras romper la cerradura de la entrada y sin contar con ninguna autorización de la propietaria.

Una vecina de la zona advirtió los movimientos sospechosos y alertó de inmediato a la dueña de la vivienda. Al constatar la situación, la mujer se presentó en el lugar acompañada por personal policial de la Unidad 32, logrando la inmediata detención de los sospechosos dentro de la propiedad.

Medidas cautelares y plazos de la investigación

Durante el encuentro judicial, el fiscal Escalada informó que ninguno de los tres imputados cuenta con antecedentes penales computables. Por este motivo, solicitó al juez de Garantías una medida cautelar que incluye la prohibición absoluta de acercamiento tanto al departamento donde ocurrieron los hechos como al domicilio actual de la denunciante, sumado a un impedimento total de contacto por cualquier medio físico o digital.

El defensor oficial Rodrigo Martínez, representante de los tres acusados, no presentó objeciones a la formulación de cargos ni a las restricciones solicitadas, manifestando que sus defendidos se encuentran en condiciones de acatar la orden judicial sin inconvenientes.

Finalmente, el juez de Garantías interviniente dio por formulados los cargos de manera formal y resolvió abrir la etapa penal preparatoria, otorgando a la fiscalía un plazo de cuatro meses para concluir con la investigación. En tanto, las medidas de restricción hacia los imputados ya entraron en vigencia de forma inmediata.