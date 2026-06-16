Secta Rusa en Bariloche: Konstantin Rudnev dijo que demostrará su inocencia aunque lo amenace «la pena de muerte»

El ciudadano ruso Konstantin Rudnev, imputado por presunta trata de personas en la Justicia Federal de Bariloche, redobló su estrategia pública tras la revocación de su prisión domiciliaria. A través de un tercer video difundido en los últimos días, Rudnev rechazó de forma tajante el argumento de «riesgo de fuga» sostenido por la fiscalía, anunció que solicitará asilo político en la Argentina y afirmó no temer a la cárcel ni a la muerte.

La declaración coincide con un momento de alta tensión en el expediente: la Cámara Federal de Casación Penal revocó recientemente su arresto domiciliario, una medida que su defensa —liderada por el abogado Martín Sarubbi— apelará ante la Corte Suprema de la Nación.

Un descargo con tintes políticos y filosóficos

En su nuevo mensaje, el imputado buscó desmontar la hipótesis judicial que justifica su encarcelamiento por una eventual huida. «Ya me encuentro bajo arresto domiciliario y no tengo intención de huir. Ahora sé que mi arresto domiciliario ha sido revocado. Y aun así, pese a ello, no tengo intención de escapar, porque me considero una persona inocente», manifestó Rudnev.

El ciudadano ruso vinculó su resistencia actual con su pasado como opositor al régimen de Vladímir Putin, trazando un paralelismo con el asesinato del líder político Boris Nemtsov en 2015. «Si realmente hubiera temido la persecución, probablemente tampoco me habría manifestado contra Putin en Rusia. Porque comprendía perfectamente lo que me esperaba: la prisión. O incluso podrían haberme matado, como hicieron con Nemtsov», sentenció.

Rudnev reveló que registra una causa penal en su país de origen por manifestarse contra el gobierno ruso y oponerse a la guerra, motivo por el cual formalizará un pedido de asilo en territorio argentino, donde —según sus palabras— solo se encontraba en calidad de turista.

«Mi huida sería interpretada como una señal de que siento alguna culpa. Pero quiero que todos sepan que soy inocente», remató al cierre del video.

Estrategia de la defensa: pericias y denuncias de irregularidades

En paralelo a los videos públicos de Rudnev, la defensa técnica avanza con duros cuestionamientos a las pruebas de la acusación. Según argumenta el abogado Martín Sarubbi, las pericias oficiales realizadas por la Gendarmería Nacional determinaron que las pastillas secuestradas en el inicio de la causa —que motivaron acusaciones por narcotráfico— eran en realidad medicamentos para dormir y no estupefacientes.

Tamara Rudneva, esposa del imputado, calificó de «calumnia absoluta» el uso del término narcotráfico por parte de los funcionarios judiciales y denunció que se intenta mantener a su marido en prisión bajo condiciones desfavorables, llegando a denunciar la intención de incorporar al expediente sustancias halladas en domicilios ajenos a la pareja.

Asimismo, Sarubbi sostiene que la acusación carece de bases sólidas para hablar de una «organización criminal», ya que no se han demostrado jerarquías, roles ni circuitos operativos, más allá de la coincidencia temporal en los viajes de ciudadanos rusos a la Argentina. El letrado también remarcó que durante el tiempo que Rudnev permaneció bajo arresto domiciliario no existió ningún tipo de incumplimiento.

El testimonio de la presunta víctima y la lupa internacional

Uno de los puntos de mayor controversia en el caso sigue siendo la postura de la mujer identificada en la causa como presunta víctima (referida como «E.»). Según consta en el expediente, la mujer declaró en reiteradas oportunidades que no se considera víctima de los delitos investigados y, por el contrario, asentó una denuncia oficial contra los propios fiscales por ejercer violencia institucional.

Pese a las complejidades locales, el proceso ha captado el interés de la comunidad internacional. La Cámara Federal admitió como Amicus Curiae (amigos del tribunal) a la jurista costarricense Iveth Emilia Quesada Ugalde y a la abogada francesa Patricia Duval, vinculada a organismos de las Naciones Unidas.

A su vez, trece organizaciones no gubernamentales y entidades europeas de libertad religiosa han presentado peticiones formales para que se garantice el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos en el desarrollo del caso.