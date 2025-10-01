Imputaron al hombre que protagonizó una persecución policial en la Ruta 151 entre Cinco Saltos y Cipolletti

La Fiscalía descentralizada de Cinco Saltos formuló este martes cargos contra un hombre acusado de haber robado un vehículo en esa localidad. Tras una persecución policial, fue detenido y permanecerá en prisión preventiva durante los próximos dos meses.

El hecho ocurrió el 30 de septiembre, alrededor de las 15:50. Según la acusación, el imputado llegó a un domicilio de Cinco Saltos simulando interés por comprar un Volkswagen UP. Junto a la vendedora revisó el interior del vehículo, el baúl y el motor. En un momento de descuido, aprovechó que el auto estaba encendido y se dio a la fuga sin ejercer violencia.

La víctima dio aviso inmediato a la Policía y señaló que el hombre había escapado por la Ruta Nacional 151 en dirección a Cipolletti. Minutos después, efectivos lograron ubicarlo.

De acuerdo con el testimonio de los uniformados, el sospechoso circulaba a gran velocidad, en contramano y por la banquina. La persecución terminó en pleno centro de Cipolletti, en la intersección de 25 de Mayo y San Martín, donde se concretó la detención.

Durante la audiencia, la fiscal a cargo del caso argumentó que existen pruebas suficientes para declararlo autor responsable del hurto y solicitó su prisión preventiva. Entre los fundamentos, señaló los antecedentes penales del imputado: una condena previa por estafa en grado de tentativa en Trenque Lauquen y otra por estafa en Ushuaia, unificadas en un año y dos meses de prisión.

Además, informó que en Cipolletti se investiga al acusado por otro hecho de similares características. “Si bien el delito tiene una expectativa de pena baja, en caso de ser condenado, debido a sus antecedentes, deberá cumplir prisión efectiva”, sostuvo.

El defensor oficial no se opuso ni a la calificación legal ni a la medida cautelar solicitada. Finalmente, el juez de garantías dio por formulados los cargos por el delito de hurto en calidad de autor (artículos 162 y 45 del Código Penal) y dictó la prisión preventiva por el plazo de dos meses.