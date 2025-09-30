Persecución por la Ruta 151: un demorado en Cipolletti luego de robar un auto en Cinco Saltos

Una persecución se desató este martes por la tarde sobre la Ruta Nacional 151, en el tramo que une a Cinco Saltos y Cipolletti. Vecinos registraron imágenes de la huida de un hombre a bordo de un Volkswagen Up color rojo, el cual habría sido robado en Cinco Saltos. La Policía de Río Negro lo demoró en el centro de la ciudad, minutos antes de las 17.

Fuentes policiales confirmaron a Diario RÍO NEGRO que la persecución tuvo lugar sobre la Ruta 151 y terminó en jurisdicción de la comisaría cuarta de Cipolletti a las 15:55, más precisamente en las calles 25 de mayo y Roca.

El conductor había ingresado a la localidad a través de la calle Mariano Moreno, perseguido por un móvil ante la atenta mirada de los vecinos.

A su vez, más patrulleros colaboraban con un operativo cerrojo para atrapar al hombre, que quedó demorado después del intento de escape.

A través de las redes, vecinos detallaron que la persecución tomó tramos de la banquina de la Ruta 151 y parte del centro cipoleño, donde finalizó el operativo que requirió de una importante cantidad de efectivos.

Persecución en la Ruta 151 entre Cipolletti y Cinco Saltos: qué sucedió

Fuentes policiales contaron a Diario RÍO NEGRO que la persecución se desato por un intento de robo.

Una mujer intentaba vender su auto Volkswagen Up color rojo «cuando se acercó un comprador diciéndole que tenia la plata y quería probar como andaba el vehículo».

La mujer le entregó la llave y allí todo se complicó. «El masculino sube al rodado, escapa del lugar con dirección hacia Ruta 151», agregaron desde la Policía.

A las 16:20 lograron dar con el autor del intento de robo, tras una larga persecución entre Cinco Saltos y Cipolletti.

Un caso similar en Bariloche: lo apuñalaron en la pierna

Un hombre de Bariloche buscaba vender su auto y publicó el aviso en las redes sociales. Un posible comprador lo contactó y se encontraron en la calle Miramar. Mientras conducía el vehículo para probarlo sacó un arma y le disparó en la pierna izquierda. «Se baja y escapa corriendo», contó el subcomisario Víctor Gerardo Aguirre.

Según informó, sucedió el jueves alrededor de las 17 en el barrio Omega II. Parecía una simple transacción comercial, pero la situación se tornó violenta.

El hombre de unos 31 años llamó al 911 tras recibir el disparo. Relató a la Policía que, mientras el posible comprador probaba el auto, sacó un arma y le apuntó.

Durante el forcejeo el conductor le disparó en el muslo izquierdo. «Le había apuntado con el arma para robarle e irse», señaló Aguirre. Pero no concretó el robo y huyó del lugar.

Agregó que el hombre «retuvo el auto» y ya está fuera de peligro.