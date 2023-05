Imputaron al hombre que robó una camioneta y arrastró a una mujer por casi 20 metros, en Roca

Hoy por la mañana desde el Ministerio Público le formularon cargos al hombre que robó una camioneta el día martes y que minutos después lograron recuperar en el barrio Los Olmos de Roca. El sujeto arrastró con el vehículo a una mujer por más de 20 metros cuando intentaba evitar que se concrete el ilícito.

Desde el Ministerio Público informaron que el imputado -que luego fue identificado cocmo Matías Fortunato, de 25 años- no tiene antecedentes penales, se solicitaron medidas cautelares, entre ellas no debe reingresar a la ciudad, salvo que sea requerido judicialmente y no se pueda concretar por Zoom su presencia, no puede contactarse con las víctimas, además tiene que presentarse en la comisaría de su ciudad en La Pampa semanalmente.

El hecho ocurrió el martes a las 18 cuando una mujer dejó en marcha su camioneta sobre la calle Mitre al 500. El delincuente que vio la secuencia rápidamente se subió al rodado y la hija de la afectada al percatarse de esto, volvió para impedirlo, aún así no pudo detenerlo, este siguió la marcha y la arrastró por casi 20 metros.

El sujeto se fugó por la calle Italia en dirección hacia San Martín y luego por La Plata. Un vecino que vio el hecho lo siguió hasta que el imputado detuvo la marcha, bajó corriendo y fue aprehendido por personal policial de la Comisaría Tercera.

Por esta razón, el hombre fue asistido por la defensa penal pública de turno, quien no presentó objeciones a la imputación de la fiscal y se le formularon cargos y medidas cautelares.