Imputaron un hombre que agredió ferozmente a otro en San Antonio Oeste: la víctima tiene lesiones graves

Un hombre fue imputado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) tras haber agredido violentamente a otro en la vía pública de San Antonio Oeste, provocándole un traumatismo cráneo encefálico grave y otras lesiones.

El hecho ocurrió el pasado 10 de agosto y, según la acusación, el agresor también amenazó a la pareja de la víctima en el mismo episodio.

De acuerdo con la investigación, el imputado golpeó a la víctima en el rostro, lo derribó al suelo y le propinó múltiples puñetazos y patadas en la cabeza, dejándolo inconsciente. Acto seguido, se dirigió hacia la pareja del hombre y le advirtió que “iba a prender fuego la casa”, para luego retirarse del lugar.

El joven herido fue trasladado de urgencia al hospital Artémides Zatti de Viedma, donde permanece internado en grave estado y con asistencia respiratoria mecánica.

Calificación y medidas judiciales

La Fiscalía calificó el hecho como lesiones graves agravadas por alevosía y amenazas simples. El juez de garantías dio por formulados los cargos y, a pedido del MPF, dictó la prisión preventiva del acusado mientras avanza la investigación.

El caso cuenta con pruebas testimoniales, registros fílmicos, peritajes médicos y elementos secuestrados en la escena, los cuales serán incorporados al expediente para sustentar la acusación.