Apareció muerto con 24 puñaladas en Viedma y un sospechoso quedó detenido: lo buscaron durante cuatro días

La audiencia de formulación de cargos se desarrolló en Viedma y tuvo restricciones en la publicidad. Foto: Marcelo Ochoa

Este martes, el juez Adrián Dvorzak dio por formulados los cargos e imputó a un hombre por el delito de homicidio agravado por ensañamiento, en el marco de un brutal hecho ocurrido el pasado 7 de agosto en Viedma. Facundo Gerardo Romero de 32 años y cuyo paradero era buscado desde el miércoles pasado, fue hallado sin vida este domingo en la vivienda del acusado.

De acuerdo a la investigación, el imputado habría citado a la víctima bajo el pretexto de realizar una transacción de estupefacientes. Una vez en el lugar, le provocó una fractura de cráneo y luego le asestó 24 puñaladas, ocasionándole una hemorragia fatal. El informe preliminar de la autopsia determinó que la víctima estaba consciente al momento de recibir las lesiones y que no presentó heridas defensivas.

Búsqueda y hallazgo del cuerpo

La investigación comenzó tras la denuncia por desaparición de persona, presentada el miércoles 7 de agosto. Desde ese momento, el Ministerio Público Fiscal desplegó operativos de búsqueda en hospitales, comisarías y terminales de Viedma y Carmen de Patagones, además de difundir el caso públicamente.

Testimonios de familiares y allegados, junto con el relevamiento de cámaras y análisis de comunicaciones, permitieron establecer que la última persona que tuvo contacto con la víctima fue el ahora imputado. Con esa información, la Fiscalía dispuso un allanamiento nocturno en su domicilio, donde se halló el cuerpo escondido bajo una cama, vestido con las mismas prendas que llevaba al salir de su casa.

Pruebas clave en la escena

En el lugar, personal del Gabinete de Criminalística secuestró celulares, prendas con manchas de sangre y cuchillos. Pruebas con luminol y reactivos arrojaron resultados positivos en diversas superficies. Posteriormente, se realizó un escaneo 3D para la reconstrucción virtual del sitio y se secuestraron restos biológicos. También se hallaron sustancias que dieron positivo para cannabis y cocaína.

La autopsia fijó la data de muerte entre 48 y 72 horas antes del hallazgo, confirmando la brutalidad del ataque.

Planteos de la defensa y resolución judicial

En la audiencia, la Defensa Pública pidió la nulidad de parte de la investigación, alegando que el imputado fue convocado inicialmente como testigo y aportó pruebas en ese marco. De forma subsidiaria, cuestionó la calificación de homicidio agravado por ensañamiento, sosteniendo que no se daban los elementos para ese agravante.

El juez de garantías rechazó ambos planteos, considerando que la cantidad y el tipo de lesiones constituían indicios suficientes para sostener el agravante. Así, tuvo por formulados los cargos con la calificación requerida por la Fiscalía.

Prisión preventiva y restricciones

Por pedido de la Fiscalía, el magistrado dispuso la prisión preventiva por tres meses, al entender que existía riesgo de fuga por la falta de domicilio fijo, la ausencia de trabajo y la necesidad de resguardar a testigos clave. La defensa no se opuso a la medida en esta instancia.

La investigación penal preparatoria continuará con pericias pendientes, declaraciones testimoniales y análisis de la evidencia secuestrada. El Ministerio Público Fiscal trabaja para fortalecer la acusación y determinar con precisión el contexto y las motivaciones del crimen.

Además, haciendo lugar a un pedido del defensor oficial en relación a los Art. 73 y 74 del Código Procesal Penal de Río Negro, Dvorzak dispuso la prohibición de difundir datos personales e imagen del imputado.