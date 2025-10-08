Indemnización millonaria en Bariloche: era mucama en un hotel y se lesionó por levantar bolsas de ropa de 45 kg

La Cámara Primera del Trabajo de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en San Carlos de Bariloche, resolvió condenar a una aseguradora a pagar una suma millonaria a una trabajadora que sufrió una grave lesión lumbar mientras cumplía tareas como mucama. Detalles del fallo que fijó la indemnización.

El fallo fue dictado ayer y lleva las firmas de los jueces Juan Lagomarsino, Juan Frattini y la jueza Alejandra Autelitano.

Los antecedentes del caso

La mucama, de 51 años, promovió una demanda contra la ART, reclamando las prestaciones dinerarias previstas por la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo, luego de que la aseguradora rechazara su denuncia por accidente laboral.

Según consta en el expediente, el 26 de febrero de 2024, la trabajadora sufrió un fuerte dolor lumbar irradiado a la pierna mientras levantaba una bolsa de ropa de aproximadamente 45 kilos durante su jornada en un hotel de la ciudad cordillerana.

La empleada fue asistida en un sanatorio, donde le diagnosticaron “lumbociatalgia derecha post esfuerzo” y se le prescribió tratamiento kinésico y resonancias magnéticas.

A los pocos días, la ART rechazó la denuncia, alegando que la lesión no tenía origen laboral. Sin embargo, el cuadro se agravó: la mujer debió ser sometida a una cirugía de columna el 17 de abril de 2024, en la que se le realizó una laminectomía, flavectomía y discectomía a nivel L5/S1, procedimiento que confirmó la existencia de una extrusión discal posterolateral derecha.

Pericias médicas y dictamen judicial

La clave del fallo estuvo en la pericia médica judicial, donde se concluyó que la trabajadora presenta una incapacidad laboral parcial y permanente del 15,83%.

Un especialista determinó que la lesión fue causada por una combinación de microtraumatismos repetitivos y un hecho súbito y violento, descartando la hipótesis de una enfermedad degenerativa. Además, explicó que los estudios clínicos y la cirugía guardan una relación directa con el esfuerzo realizado durante la jornada laboral.

El tribunal valoró la idoneidad técnica de la pericia oficial, señalando que la actividad de la trabajadora —que implicaba levantar peso, realizar posturas forzadas y movimientos repetitivos— era apta para provocar el daño sufrido. Por esa razón, la Cámara rechazó los argumentos de la ART y reconoció la concausalidad laboral del accidente.

La resolución judicial

La sentencia establece que la aseguradora deberá abonarla prestación dineraria prevista en el artículo 14, apartado 2 inciso a) de la LRT, con los coeficientes correspondientes a su edad y al índice de variación RIPTE hasta el momento del pago efectivo.

El monto fijado asciende a $20.996.906,21 incluyendo el adicional del 20% previsto por el artículo 3° de la Ley 26.773. Además, se ordenó aplicar intereses por mora a la tasa activa promedio del Banco Nación, con capitalización semestral, en caso de incumplimiento del plazo de diez días dispuesto para el pago.