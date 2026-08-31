Da Silva deja el juzgado electoral de Río Negro y asumirá como camarista laboral

El juez electoral Carlos Da Silva, designado para la Cámara Laboral, con el presidente del STJ, Ricardo Apcarían y el camarista Marcelo Valverde. Foto: Marcelo Ochoa.

Este miércoles, el Consejo de la Magistratura eligió por unanimidad a Carlos Da Silva como miembro de la Cámara Laboral de Viedma, en una designación que generará una importante derivación: la vacancia de la titularidad del Juzgado Electoral.

En marzo del 2022, Da Silva asumió esa magistratura y el juzgado electoral se puso en marcha porque, hasta entonces, esa competencia correspondía a la Cámara Civil y Comercial de Viedma.

En la definición del concurso de camarista laboral, la totalidad de los integrantes del Consejo votó al hoy juez electoral para ascender a la Cámara Laboral y cubrir formalmente la vacante que se abrió por la destitución de Gustavo Guerra Labayen.

La designación de Da Silva -que ya subrogaba el cargo de camarista laboral- resolvió esa incógnita, pero trasladó la atención hacia la Justicia Electoral, a partir de que ese fuero se quedará sin conducción cuando próximamente asumirá el proceso electoral del 2027. Además, ese organismo ya atraviesa una situación de transición por la vacancia de su secretaría, luego de la renuncia de Verónica Belloso.

El Consejo de la Magistratura, con la presidencia de Ricardo Apcarían, reunido para la resolución de cuatro concursos judiciales. Foto: Marcelo Ochoa.

En definitiva, la vacancia de Da Silva estará dada por la designación de su reemplazo y los tiempos del próximo concurso, como también, por las definiciones institucionales del propio Superior Tribunal de Justicia.

Después, el Consejo siguió con el concurso para la designación de juez de garantía, con la participación de cinco postulantes finales: Yanina Vanesa Estela Passarelli, Maricel Viotti Zilli, María Candela Sequeiros, Virginia Sastre y Guillermina Aguirre.

Cargo en la secretaría Electoral

Posteriormente, ese órgano -que preside Ricardo Apcarían- designará al nuevo titular de la Secretaría Electoral, vacante desde la renuncia de Belloso.

Seis postulantes llegaron a la instancia final: Fernando García Rampellotto, Nancy Peilman, Lumila Rossi, Patricia Delgado, María Mercedes Buzzo y Nicolás Land.

La agenda del Consejo incluyó además los concursos para un juzgado de Garantías y para un cargo de adjunto en la Defensoría de Menores e Incapaces.

Para la Defensoría de Menores e Incapaces quedaron como candidatas Nélida Flores, Amira Nahir Yunis y Guillermina Aguirre.

Preside Apcarían, el Consejo se conformó con los legisladores Facundo López y Lucas Pica, ambos de JSRN, y Juan Murillo, del PRO; además de los representantes del Colegio de Abogados Gastón Suracce, Maximiliano Mullally y Valentina Baigorria.