«Insuficiente»: así calificó Sejun la nueva oferta salarial del TSJ y continúa el conflicto en Neuquén

El gremio prometió continuar con medidas de fuerza en las oficinas judiciales. Matías Subat.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ), Gustavo Mazieres, comenzó su segundo mandato sin poder acordar aún con el sindicato judicial la pauta salarial 2026. La última oferta de recomposición de esta semana fue rechazada y el conflicto continúa.

La propuesta incluyó, además de los aumentos trimestrales anuales atados a la inflación, dos asignaciones extraordinarias.

El Poder Judicial es el único sector del Estado que no cerró la paritaria. La negociación se abrió en 2025 y se retomó tras la feria, sin resultados positivos.

En el medio ocurrió un cambio en la conducción del gremio: Claudio Salazar dejó de ser el secretario general de Sejun y fue reemplazado por Santiago Alonso, que entonces representaba a la oposición.

En qué consiste la propuesta

La oferta que hizo el TSJ tiene tres puntos. El primero: actualizaciones salariales durante todo el año, cada tres meses, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los aumentos se pagarán en abril, julio, octubre y enero de 2027.

El segundo punto es una asignación extraordinaria no remunerativa, ni bonificable que tendrá dos cuotas: una en marzo de $350.000 y la otra en septiembre, con el mismo monto como base, actualizado por IPC.

El tercer punto que se agregó esta semana es otro plus de dos cuotas -que excluye a las categorías más altas (de MF1 a MF3)- para abril y septiembre. El dinero se determinará en función de las variaciones de la inflación.

Desde Sejun reconocen que hubo una «mejora» de la oferta pero todavía la consideran «insuficiente».

Los fondos para garantizar estos incrementos son enviados al TSJ directamente desde el gobierno provincial, ya que el Poder Judicial carece de ingresos propios para hacer frente a los aumentos salariales.