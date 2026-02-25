El Tribunal Superior hizo una nueva oferta salarial a los judiciales de Neuquén

Las negociaciones se definen en función de los aportes que hace el Tesoro Provincial, ya que el Poder Judicial carece de fondos para sostener estos incrementos. Florencia Salto.

El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ) se reunió este miércoles con representantes del sindicato de judiciales (Sejun) para hacerles una nueva propuesta de recomposición salarial que incluye dos asignaciones extraordinarias.

Esta es la única paritaria que sigue abierta, ya que el resto de los sectores han acordado la pauta 2026.

La oferta consiste en una actualización trimestral de los sueldos, atada a la inflación, durante todo el año, más un extra de $350.000 que se pagará en dos oportunidades: marzo y septiembre.

Lo que se agrega ahora es un segundo bono para abril y septiembre. El monto se determinará en función de la variación que tenga el IPC entre septiembre 2025 y marzo 2026 (para la primera cuota) y entre abril 2026 y agosto 2026 (para la segunda). Esta suma no alcanzará a las categorías altas del escalafón (MF1, MF2, MF3).

Sejun resolverá mañana en un plenario si acepta o rechaza la propuesta.

El TSJ define las negociaciones en función de los aportes que hace la provincia a través del Tesoro, ya que carece de fondos para sostener estos incrementos. El dinero que transfiere el Ejecutivo representa el 53% del presupuesto judicial 2026.