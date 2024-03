Intento de femicidio: comenzó el juicio a un joven por el ataque a su novia en Fernández Oro

No era la primera vez que la agredía. Ya en otras oportunidades la joven había sufrido violencia de género por parte de su pareja quien en el mes de febrero -según el Ministerio Público Fiscal- estuvo a punto de quitarle la vida tras agredirla en un descampado de la localidad de Fernández Oro. Apenas se inició el juicio esta mañana, la víctima brindó su testimonio y relató las agresiones que sufría de manera habitual por parte del acusado.

Pasadas las 9 comenzó el juicio por jurado contra Martín Gabriel Marilef quien está acusado del intento de femicidio de su novia y podría afrontar una pena que va desde los 10 a los 15 años de prisión en caso de ser hallado culpable.

La coordinación técnica del proceso estuvo a cargo de la jueza María Florencia Caruso quien abrió el debate y dio las primeras instrucciones a los integrantes del tribunal popular que está integrado por seis hombres y seis mujeres, quienes habían sido seleccionados en las horas previas.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal jefe, Santiago Máquez Gauna y el adjunto Juan Pablo Escalada. En tanto que la defensa del imputado fue asumida por el abogado particular Rubén Antiguala.

Para el fiscal Escalada no hay duda de que Marilef intentó matar a la joven en febrero de este año, en un descampado. (foto: gentileza)

Marilef y su pareja (se resguardan sus datos filiatorios) se conocieron en el año 2022 cuando los dos desempeñaban tareas en una panadería, relató el fiscal Artiaga, quien describió que en un principio la relación era normal pero con el paso del tiempo los hechos de violencia se fueron incrementando.

Pero el vínculo se rompió definitivamente el 5 de febrero de este año cuando ya entrada la madrugada, la joven decidió retirarse de un cumpleaños por los malos tratos que sufría de parte de su novio.

Ese día asistió al festejo de un amigo de Marilef y en un momento -tras el consumo de alcohol- el acusado comenzó a tratarla mal. «La insultó tanto que una tía del cumpleañero le pidió que la deje en paz», relató el fiscal.

La agresión no se detuvo, dijo. Tal es así que minutos después la encerró en un baño y no la dejaba salir; tampoco permitía que nadie entre. «Después la llevó a una habitación donde había un niño de 3 años durmiendo y le pegó», relató el representante del MPF.

Tras esa acción violenta, la joven decidió tomar sus pertenencias y fue allí que Marilef la siguió al menos durante dos cuadras. En un descampado y cerca de una obra en construcción, comenzó a golpearla hasta tirarla al suelo. Luego apoyó sus dos manos en el cuello hasta asfixiarla. La joven perdió el conocimiento.

Marilef nunca tuvo la intención de detener su ataque. Sólo la llegada providencial de un amigo del acusado que estaba en la fiesta le salvó la vida. Fue ese joven quien se interpuso entre la vida y la muerte de la víctima, según la fiscalía.

Ahora, a Marilef le imputan el delito de «homicidio gravemente calificado por la relación de pareja y por femicidio en grado de tentativa y en carácter de autor».

Antiguala, el defensor del acusado, hizo hincapié en su alegato de apertura no sobre el ataque, que lo dio por hecho, sino en que la joven no alcanzó a perder el conocimiento cuando su cliente apoyó «sólo una de sus manos» en su cuello. «Para el forense nunca estuvo en peligro de muerte», dijo el defensor quien aseguró que el testimonio del principal testigo será fundamental para confirmar su hipótesis. Y de esa manera entendió que no está probado el intento de femicidio.

El comienzo del juicio se pudo seguir a través de la página del Ministerio Público Fiscal aunque luego, para preservar la identidad de la víctima y de los testigos, se interrumpió la transmisión oficial.

El abogado defensor Rubén Antiguala no negó el ataque pero dijo que en ningún momento su cliente intentó llevar adelante un femicidio.

El crudo relato

Tras los alegatos de apertura, la víctima brindó un crudo relato de esa relación a la que ella misma calificó como «tóxica». Describió que Marilef le miraba el celular de manera continua y que recibía maltratos e insultos por parte del imputado.

Al referirse a la noche del ataque indicó que comenzó a agredirla en el interior de la fiesta y que ella decidió irse del lugar sola. Describió que el imputado la siguió hasta un descampado y la «zamarreó» para posteriormente tomarla del cuello y asfixiarla.

Agregó que estando en el suelo se desvaneció y describió cómo fue auxiliada luego por allegados al imputado y otras personas que estaban en la fiesta.