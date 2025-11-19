Investigan 15 estafas en Río Negro: lo embargaron, le pusieron tobillera y no podrá salir del Alto Valle

La Justicia dispuso medidas cautelares estrictas en el marco de una causa que reúne 15 legajos por presuntas estafas, con varios damnificados en la región. Las disposiciones fueron dictadas tras el pedido del Ministerio Público Fiscal, que advirtió un riesgo concreto de fuga.

La decisión se tomó luego de dos allanamientos realizados la semana pasada, en los que el hombre investigado no fue encontrado. Para la fiscalía, este dato, sumado al volumen de denuncias y a los montos presuntamente defraudados, fundamentó la necesidad de medidas más gravosas.

El planteo de las partes

Durante la audiencia, los defensores particulares solicitaron que se aplicaran medidas menos restrictivas, al considerar excesivas las propuestas por la fiscalía. Sin embargo, la magistratura entendió que la situación procesal exigía un mayor control para garantizar el avance de la investigación.

Restricciones de movilidad y control electrónico

Tras un cuarto intermedio, el juez de Garantías resolvió que el investigado no podrá salir del país y deberá utilizar un dispositivo electrónico durante cuatro meses. El radio de movilidad permitido abarcará Neuquén capital y General Roca. Cualquier traslado deberá ser informado previamente por su defensa al sistema de monitoreo para evitar nuevas causas por desobediencia.

Bloqueo de cuentas y bienes

Además, se ordenó el bloqueo total de cuentas bancarias, billeteras virtuales y activos en criptomonedas, tanto personales como de la empresa vinculada al sospechoso. El juez también dispuso la inhibición general de bienes inmuebles y automotores, conforme a lo solicitado por la fiscalía.