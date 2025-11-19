Condenaron a dos hombres por el violento asalto a un taxista de Regina: uno cumplirá 7 años de prisión

El tribunal de Río Negro dictó las condenas por el asalto ocurrido en mayo de 2024 en Villa Regina. Foto Juan Thomes.

La Justicia de Río Negro dictó una condena para dos hombres involucrados en un violento asalto contra un taxista de Regina, ocurrido en mayo de 2024. El caso describió un ataque de suma agresividad por parte de uno de los imputados, que se hizo pasar por un pasajero e intentó hacer uso de un arma durante el robo.

En una resolución unánime, el tribunal dispuso que uno de los imputados deberá cumplir una pena de prisión efectiva. El otro fue sentenciado por encubrimiento, al verificarse su participación posterior al hecho mediante una transferencia realizada desde el teléfono robado.

Cómo ocurrió el asalto

El hecho ocurrió el 16 de mayo de 2024, cerca de las 23:30, cuando el taxista levantó a uno de los acusados como pasajero. Durante el recorrido, el hombre pidió desplazarse por varias zonas de la ciudad. Al llegar al barrio Villa del Parque, el chofer se negó a continuar y fue entonces cuando el pasajero lo tomó del cuello, lo amenazó con un arma de fuego y le robó sus pertenencias: dos billeteras con dinero, un celular, un cargador, un termo y una campera.

Tras el ataque, el delincuente escapó rápidamente, dejando a la víctima en estado de shock. La denuncia permitió reconstruir la secuencia y avanzar con la investigación.

El rol del segundo imputado

La fiscalía logró vincular al segundo acusado al comprobar que, horas después, recibió una transferencia bancaria desde el celular sustraído. Según la acusación, el hombre sabía que el dispositivo provenía de un robo y aun así intervino en la maniobra, por lo que fue imputado por encubrimiento simple.

«Ese mismo día, alrededor de las 2 de la mañana, recibió dinero a su cuenta bancaria a través de una transferencia efectuada por Mercado Pago desde el teléfono de la víctima. Todo esto, sabiendo que el dispositivo le había sido previamente sustraído al taxista», fue lo que logró probar el MPF.

La resolución del tribunal

El tribunal integrado por los jueces Maximiliano Camarda, Alejandro Pellizzon y Oscar Gatti consideró autor del delito de robo agravado por el uso de arma al primer acusado, Javier Alberto Araya. Aunque no se acreditó la aptitud del arma para disparar, la amenaza fue determinante. Araya recibió una pena de siete años de prisión efectiva y se declaró su segunda reincidencia.

El segundo acusado, Lucas Damián Guevara, fue condenado a un año de prisión en ejecución condicional. Además, deberá cumplir reglas de conducta durante dos años: fijar domicilio, no consumir estupefacientes ni abusar del alcohol, presentarse trimestralmente ante el I.A.P.L. y mantener una prohibición de acercamiento de 100 metros respecto de la víctima.

Prisión preventiva y continuidad del proceso

Tras el veredicto de culpabilidad, la fiscalía solicitó prorrogar la prisión preventiva del autor del robo, argumentando riesgo de fuga. El pedido fue aceptado y Araya permanecerá detenido hasta que la sentencia quede firme.