Una mujer irá a juicio por rasguñar a una agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Villa Mascardi

Yessica Bonnefoi, la única persona que, al momento, se encuentra detenida en la causa por la usurpación en Villa Mascardi, será juzgada a partir del próximo lunes por rasguñar a una agente de la Policía de Seguridad Aeroporturaria (PSA).

La mujer estaba prófuga y fue detenida los primeros días de agosto en un procedimiento policial. Desde entonces, permanece detenida en la sede de la PSA.

«El hecho por el cual se la juzga ahora tuvo lugar durante el primer desalojo en Villa Mascardi en 2017 cuando las mujeres estaban con sus niños. El desalojo de por sí es un procedimiento violento. Fue de noche y generó que se dieran situaciones violentas», explicó su abogada Laura Taffetani, de la Asociación Gremial de Abogados.

Insistió en la presencia de niños en esa oportunidad y en la resistencia por parte de las «lamien». «En ese contexto, la agente Perez de la PSA dice tener un rasguño. Una lesión leve. A partir de ahí se presenta como querellante por esa lesión con todo lo que significa poner en marcha un juicio por esta razón. No es que Yessica la atacó porque quiso».

Según la abogada, el juicio «lo pagamos todos»

Taffetani explicó que si bien el juicio por usurpación en Villa Mascardi está suspendido a partir del acuerdo con Parques Nacionales y actualmente la causa se encuentra en Casación, «ese acuerdo solo contempla cuestiones patrimoniales«. Cuestionó que el juicio que arranca la próxima semana «lo vamos a pagar todos porque el abogado de la querella es de la PSA».

Respecto a la condición de Bonnefoi que continúa detenida, aseguró que están a la espera de los informes ambientales y de que habiliten la prisión domiciliaria. «Tiene cinco niños. Ella los sostiene y necesita trabajar. Hoy esos niños están con su hermana mayor de 18 años que está embarazada. El problema fue que si bien Yessica ya no vivía en la comunidad (de Mascardi) -por eso, no estaba en el desalojo-, no se puso a derecho y estuvo prófuga«, dijo su abogada.