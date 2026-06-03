Juicio Escuelita: No hubo fronteras para las desapariciones forzadas durante la dictadura

Tres testimonios sobre el secuestro del matrimonio chileno en la plaza de Cipolletti mantuvieron en vilo al público que colmó la sala de audiencias ayer, en el juicio por los crímenes de la dictadura en la región.



Desde Chile y desde Francia, por videconferencia, la hija y sobrinos de Carmen Delard Cabezas y José Luis Appel de la Cruz detallaron el secuestro de los militantes del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) que escapaban de la dictadura chilena y desaparecieron en centros clandestinos de Argentina.

Appel y Delard fueron secuestrados en Cipolletti en enero de 1977. Su hija fue llevada a Francia meses después por la intervención del Obispado de Neuquén, con el programa para refugiados de la ONU (ACNUR).



La descripción de la violencia de las dictaduras de Chile y Argentina combinadas para las capturas de los opositores políticos, causó estupor.

Hubo auditorio lleno en la audiencia por el matrimonio de José Luis Appel y Carmen Delard (foto Cecilia Maletti)



Los detalles de lo vivido por los tres niños rescatados de los operativos de desaparición forzada y la posterior reconstrucción de los jóvenes sobre el derrotero de sus padres, generó un silencio de que duró horas mientras se desarrollaba el interrogatorio del equipo de la fiscalía y de las defensas. Hubo silencio en otras audiencias, pero ayer el público parecía no respirar frente a las pantallas en el recinto.

“Fueron capaces de dar vida o muerte porque pensaban distinto y merecían la muerte. Abismal vivir con eso” Victoria Appel Delard, hija del matrimonio desaparecido en Cipolletti como parte del plan Cóndor



Victoria Appel Delard es argentina. Nació en Buenos Aires en agosto de 1.976 cuando sus padres visitaban a su hermana y su cuñado, también militantes del MIR, escondidos en Ramos Mejía, hoy partido de La Matanza.



Su primo Roberto tenía casi tres años y uno su prima Paula cuando el grupo de tareas entró a la casa y torturó a su papá y a su mamá, embarazada de unos meses, frente a los niños. Una semana antes, en la plaza de Cipolletti, integrantes de Inteligencia del Ejército se habían llevado a José Luis Appel y también a Carmen Delard cuando fue a la comisaría cuarta a hacer la denuncia.

El militar chileno que colaboraba con los argentinos, les dijo a mis abuelos que el bebé había nacido y era mujer” Roberto Cristi Delard, sobre la desaparición de sus padres en Buenos Aires.



Los militares Jorge Di Pasquale y Sergio San Martín están acusados del homicidio de los militantes miristas. Ayer estaban por zoom en la sala de audiencias.

Roberto Cristi Delard presenció las torturas a sus padres durante el secuestro en Buenos Aires (foto Cecilia Maletti)

Victoria quedó en brazos de una pareja chilena que se comunicó con el obispado de Neuquén para reunir a la bebé con sus abuelos maternos exiliados en Francia, según lo declaró Víctor Herrero en mayo.

“Estuve frente a la comisaría de Cipolletti, pero no pude entrar”, dijo Victoria al describir la pesquisa para dar con los pasos de sus padres. También estuvo con su prima Paula frente a la casa del secuestro en Buenos Aires y Roberto logró dar con los vecinos que en 1.977 habían estado en esa cuadra.

Los vecinos llamaron a la policía, porque preguntaba en todas las casas de las cercanías y el dialogo que finalmente se entabló con los frentistas del lugar del secuestro fue sobre trivialidades.

El militar chileno que era parte de los grupos de tarea en Argentina

Victoria Appel y Roberto Cristi hablaron de lo que sabían de sus padres por el relato de sus abuelos maternos y por lo que fueron reconstruyendo de su militancia cuando volvieron a Chile, con amigos y compañeros del tiempo universitario y de la organización MIR.

De la desaparición y secuestro en Cipolletti y en Buenos Aires, contaron lo que pudieron saber por algunos testimonios que lograron en Argentina, documentación que consiguieron en el Archivo Provincial de la Memoria de Buenos Aires y en testimonios de juicios de lesa humanidad.

Así supieron que a José Luis Appel, se lo menciona en el centro clandestino Garage Azopardo. Victoria buscó si su tía tuvo a la bebé en la ESMA, pero no encontró indicios ni testimonios que hablen de ella allí. Mencionó que pudo estar en Automotores Orletti.

Estudiantes del IFD 12 y del Colegio Jean Piaget fueron acompañados por sus docentes al juicio (foto Cecilia Maletti)

«El militar chileno que era amigo de mis abuelos, dijo que había nacido y fue mujer», dijo Roberto. Ambos mencionaron a René Gajardo (fallecido) como el militar chileno que había sido dado de baja por falsear datos de su desempeño en Chile y luego del golpe de Estado, logró la reincorporación.

Su abuelo, Orlando Delard, era médico ginecólogo de las Fuerzas Armadas y después del golpe de Estado en Chile en 1973, escapó porque se lo consideraba socialista. Gajardo, que lo conocía y habían sido amigos, era militar baqueano o andinista, lo cruzó hacia Mendoza y llegó a Buenos Aires con sus otros hijos, adolescentes. Emigraron luego Francia. Gajardo le dijo que su hija, secuestrada embarazada en La Matanza, había tenido una niña.

Carmen Delard era la mayor. El matrimonio Appel- Delard y y Cristi- Delard (los cuatro militantes del MIR) también fueron traídos por Gajardo hacia Mendoza. Pero el militar los retuvo en una casa encerrados para que identificaran miristas que cruzaban la frontera, hasta que lograron escapar.

Se mantuvieron escondidos en Buenos Aires y Cipolletti, hasta los secuestros. Victoria vivió ocho años en Chile, aunque ayer habló desde Francia en la audiencia de Neuquén. Los tres hijos de padres desaparecidos, que se criaron como hermanos en Francia, volvieron en tiempo de adolescencia con su abuelo Delard, porque «quería morir en su tierra», explicó Victoria. Su abuela, Carmela Cabezas, murió hace unos ocho años.

«No sé por qué ellos se vinieron a Neuquén o a Cipolletti. Sé que como mis tíos, rechazaban ir a Francia porque pensaban que lo de Pinochet no iba a durar y querían estar cerca. Ellos siempre querían volver», dijo Victoria, quien aclaró, que esta era una conclusión propia a partir de lo que pudo conoce.

El veredicto será en agosto

Aunque puede haber cambios, el veredicto fue previsto para fines de agosto. Tribunal: Alejandro Cabral, Alejandro Silva y Ernesto Sebastián

El juez Alejandro Cabral dio a conocer el cronograma hasta el veredicto (foto Cecilia Maletti)

9 de junio: finalizan las declaraciones testimoniales dela fiscalía.

23 de junio: Comienzan testigos de la defensa técnica. Los defensores públicos adhirieron. Serán 7 declaraciones.

30 de junio: Testimonios. Indagatorias de los acusados

7 y 8 de julio. Alegatos de la Fiscalía.

4 y 11 de agosto: Alegatos de las Defensas. Son 8 imputados representados por dos equipos de la Defensa Pública y un defensor particular.

18 de agosto: Réplicas de la Fiscalía General y de las defensas.