Juicio por la muerte de Maradona: expectativa por la declaración de Matías Morla este jueves

El juicio por la muerte de Diego Maradona tendrá este jueves una audiencia con dos declaraciones importantes. Matías Morla, ex apoderado de los derechos de imagen del exfutbolista, y Jonathan Espósito, uno de sus sobrinos, fueron convocados para brindar testimonio en los Tribunales de San Isidro.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la audiencia comenzará a las 10. Morla administró las marcas de Maradona durante años, mientras que Espósito convivió con el idolo argentino durante la internación domiciliaria en el country San Andrés, en Tigre.

Juicio por la muerte de Diego Maradona: por qué las declaraciones de Morla y Espósito son esperadas

Los fiscales consideran que ambos testimonios pueden aportar información sobre los últimos días de Maradona. En el caso de Espósito, distintos testigos lo señalaron durante el debate como la persona que suministraba medicamentos a su tío mientras permanecía en la vivienda de Benavídez.

Jhonny Espósito, sobrino de Maradona, durante una entrevista en la televisión.

Por su parte, Morla enfrenta además otra causa judicial. El abogado irá a juicio oral por el presunto delito de defraudación por administración fraudulenta, junto con Maximiliano Pomargo, Rita Maradona, Ana Maradona, Sandra Iampolvsky y Sergio Garmendia.

Qué dijo Gianinna Maradona y quiénes siguen acusados en la causa

En una entrevista, Gianinna Maradona había pedido que Morla y Víctor Stinfale fueran investigados por la muerte de su padre. «Manejaban los hilos», sostuvo, y agregó: «era el jefe de la banda». Además, cuestionó: «¿Por qué está metido en todos los audios y las conversaciones?».

Mientras avanza el debate oral, continúan imputados el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su coordinador Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y Nancy Forlini, responsable de cuidados domiciliarios de Swiss Medical.

Todos están acusados de homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión. La audiencia de este jueves buscará incorporar nuevos elementos al proceso que investiga las circunstancias de la muerte.