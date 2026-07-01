La Justicia dictó prisión preventiva para la mujer acusada del crimen del CEO vinculado a Martín Menem

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcional N°40 procesó y dictó la prisión preventiva de Anabela Sabrina Olmedo (33), la mujer acusada de haber asesinado a Daniel Osorio, un empresario venezolano de 44 años que se desempeñaba como CEO de la compañía de suplementos deportivos Gentech.

Olmedo ahora enfrenta cargos por homicidio “criminis causae”, es decir, matar para facilitar otro delito y robo agravado.

Lo que determinó la Justicia

Daniel Osorio, socio cercano de Martín Menem, fue encontrado muerto en su departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito. Las pericias médicas y forenses determinaron que la causa fue una congestión y edema pulmonar y encefálico, algo que habría sido provocado por la ingesta de clonazepam suministrado de manera clandestina.

De acuerdo a la decisión de la justicia revelada por Infobae, la investigación concluyó que Olmedo fue la última persona que estuvo con la víctima entre las 7:39 y 8:42 de la mañana del día de su muerte. Los videos relevados muestran cómo la imputada ingresó al edificio junto a Osorio y se retiró sola, con llaves en sus manos y una bolsa que no llevaba al ingresar.

Según la reconstrucción judicial, Olmedo suministró a la víctima una sustancia hipnótica en su bebida con el fin de anular su voluntad y facilitar el robo de sus bienes que incluyó además de las llaves, una caja fuerte que contenía entre 30.000 y 60.000 dólares.

La jueza Paula Verónica González consideró que la prisión preventiva resultaba imprescindible ante la gravedad del delito y los riesgos procesales como peligro de fuga, débil arraigo y posibilidad de entorpecimiento de la investigación.

Por otra parte se señaló que Olmedo no tiene condenas penales previas, pero sí enfrenta otras acusaciones recientes por delitos contra la propiedad. Además recordaron que al momento de su detención intentó deshacerse de evidencia.

El Juzgado evaluó que el domicilio de la imputada era inestable, con mudanzas frecuentes y dificultades para notificarla, esto revalidó el riesgo que se corre de que evada la Justicia si se le otorgara la libertad.

Además de la prisión preventiva, la magistrada ordenó el embargo de los bienes de Olmedo por 50 millones de pesos, con el propósito de cubrir posibles indemnizaciones civiles y costas procesales.

El caso ha causado impacto en la escena política y empresarial, dada la cercanía de la víctima con Martín Menem, quien se comunicó activamente con los allegados de Osorio Peñaloza durante el fin de semana en que se produjo el crimen.

Mientras avanza la causa, Olmedo permanecerá detenida a la espera del juicio oral por homicidio “criminis causae” y robo agravado, enfrentando una de las penas más graves del Código Penal argentino.

Con información de Infobae